Serial opowiada historię dwóch policjantów z wydziału obyczajowego w Miami. Sonny Crockett (Don Johnson) i Rico Tubbs (Philip Michael Thomas) są detektywami pracującymi pod przykrywką. Wraz z kolegami z wydziału toczą zażarty bój ze zorganizowanymi kartelami narkotykowymi i innymi rodzajami przestępczości w stanie Floryda.

Do powstania serialu przyczyniły się między innymi popularność stacji muzycznej MTV, która zwłaszcza w latach osiemdziesiątych poszczycić się mogła sporą oglądalnością oraz amerykańskie prawo zezwalające na używanie policyjnych depozytów, w skład których wchodziły pieniądze, narkotyki i inne przedmioty zarekwirowane w trakcie przestępstw. To dało scenarzystom pole do popisu. Miami było stolicą kwitnącego handlu kokainą oraz nieustającą areną konfrontacji między kartelami kolumbijskimi i kubańskimi. Pod względem fabularnym z serialem nie jest inaczej. To grzeszna metropolia, gdzie narkotyki, korupcja, hazard, prostytucja i zabójstwa są na porządku dziennym.

Produkcja poszczycić się może imponującym zestawem gościnnej obsady. W Miami Vice wystąpiło sporo zarówno ówczesnych, jak i przyszłych gwiazd dużego ekranu wśród których warto wymienić takie nazwiska jak: Dennis Farina, Ed O'Neil, Bruce Willis, Michael Madsen, Steve Buscemi, Burt Young, Liam Neeson, Miguel Ferrer, John Heard, Wesley Snipes, Bill Paxton, Benicio Del Toro, Laurence Fishburne, Brian Dennehy, Cary-Hiroyuki Tagawa, John Spencer, Viggo Mortensen, Pam Grier czy Julia Roberts, a także kilku znanych przedstawicieli ze świata muzyki rozrywkowej (James Brown, Frank Zappa, Phil Collins, Miles Davis, Gene Simmons, Leonard Cohen, Willie Nelson, Ted Nugent i Little Richard).

Magia serialu tkwi również w instrumentalnej oprawie muzycznej zilustrowanej przez Jana Hammera. Były muzyk zespołu Mahavishnu Orchestra do napisania muzyki wykorzystał wszelkiego rodzaju elektronikę w postaci syntezatorów, keyboardów, sampli oraz elektrycznej perkusji. Michael Mann dał Czechowi wolną rękę w skomponowaniu ścieżki dźwiękowej i efekty tego przyzwolenia są bardzo miłe dla uszu. Hammer to kompozytor, który czuje dźwięk całym sobą. Improwizując napisał muzykę eksperymentując z różnymi stylami, takimi jak smooth jazz, muzyka klasyczna, blues czy new age. Chociaż to "Crockett's Theme" stał się hitem roku 1984, to jednak na szczególną uwagę zasługują dwie podobne, choć radykalnie inne kompozycje - temat główny z czołówki serialu oraz "Miami Vice Theme".

Gdybym miał wyróżnić kogoś z aktorów wcielających się w postacie pierwszego planu, to z pewnością na to zasługuje główna gwiazda serialu. Don Johnson zagrał gliniarza-herosa, który stał się ikoną kultury popularnej oraz kreatorem luzackiego stylu życia. Sonny Crocket to zarówno heroiczny jak i nieprawdopodobnie wrażliwy typ osobowości. Takie połączenie sprawiało, że męska część widzów chciała być nim, a żeńska z nim. Drugim z wyróżnionych jest Edward James Olmos, który zagrał twardziela na wzór bohaterów ze starych westernów i kryminałów. Porucznik Castillo to małomówny mężczyzna o kamiennej twarzy - bezwzględny lecz sprawiedliwy.

Serial w ciągu pięciu lat naliczył sobie 111 odcinków. Ta telewizyjna produkcja kryminalna aż obfituje w zapierające dech turystyczne widoki, piękne kobiety, pościgi za bandytami, strzelaniny, nieoczekiwane zwroty akcji oraz wątki komediowe i dramatyczne. Wszystko to podkreśla fenomen telewizyjnej produkcji Manna.