The Royal Family of Broadway to film, który mimo upływu ponad dziewięciu dekad, nadal zachwyca energią, błyskotliwym dialogiem i ponadczasowym humorem. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się historią teatru, wczesnym kinem dźwiękowym oraz fenomenem rodziny Barrymore, która jest tu bezlitośnie (lecz z miłością) parodiowana.

Film jest adaptacją przebojowej sztuki George'a S. Kaufmana i Edny Ferber. Akcja skupia się na rodzinie Cavendishów – dynasti teatralnych gwiazd, których życie poza sceną jest równie dramatyczne i histeryczne jak ich występy. Centralnym konfliktem jest zderzenie pasji do aktorstwa z prozą życia: czy można opuścić światło reflektorów dla stabilnego, "normalnego" życia? Reżyserzy George Cukor i Cyril Gardner z powodzeniem przenieśli teatralną dynamikę na ekran. Film zachowuje szybkie tempo i strukturę sztuki, ale kamera zręcznie podąża za postaciami, wykorzystując głębię planu i dynamiczny montaż, co było wówczas stosunkowo nowatorskie w erze statycznych "filmów gadanych".

Największą siłą The Royal Family of Broadway jest bez wątpienia gra aktorska. Obsada jest fenomenalna, a chemia między aktorami – elektryzująca. Ina Claire w roli Julie Cavendish, wielkiej divy stojącej przed wyborem między sceną a małżeństwem, jest absolutnie magnetyczna. Emanuje gracją i siłą, doskonale balansując między komediowym timingiem a subtelną nutą melancholii. Jednak to Fredric March kradnie każdą scenę, w której się pojawia, jako Tony Cavendish – postać wzorowana na charyzmatycznym i ekscentrycznym Johnie Barrymore. March jest dynamiczny, histeryczny, czarujący i całkowicie nieprzewidywalny. Jego nominacja do Oscara była w pełni zasłużona. To rola, która zdefiniowała jego wczesną karierę i do dziś pozostaje przykładem aktorskiego kunsztu. Warto też docenić Henriettę Crosman jako matronę rodu, Fanny Cavendish, która z żelazną ręką (i ciętym językiem) pilnuje teatralnego dziedzictwa rodziny.

Film jest doskonałym przykładem komedii okresu pre-Code (przed zaostrzeniem cenzury w 1934 roku). Dialogi są ostre, inteligentne, a humor momentami zaskakująco odważny. Satyra na egotyzm, dramy za kulisami i absurdalną manię wielkości gwiazd Broadwayu jest wciąż aktualna. The Royal Family of Broadway to nie tylko lekka komedia, ale także nostalgiczny portret epoki, w której teatr był centrum amerykańskiej kultury rozrywkowej, a aktorzy – prawdziwymi królami i królowymi.

Choć współczesnemu widzowi może przeszkadzać nieco "teatralna" struktura narracji (film rozgrywa się głównie w apartamencie hotelowym), The Royal Family of Broadway broni się jakością wykonania. To inteligentna, zabawna i świetnie zagrana komedia, która zasługuje na miano klasyka. Jeśli szukasz filmu z epoki, który wciąż bawi i imponuje aktorsko, ten tytuł jest doskonałym wyborem.