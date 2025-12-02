„Ludzie podziemia” (1927) – Mroczne, wizjonerskie arcydzieło, które stworzyło fundamenty gatunku. 8

Ludzie podziemia Josefa von Sternberga to kamień milowy kinematografii i absolutnie fundamentalne dzieło dla rozwoju gatunku filmów gangsterskich. Wydany w 1927 roku, u schyłku ery kina niemego, film ten wyprzedził swoje czasy, dostarczając historię pełną brutalności, moralnej ambiwalencji i wizualnego splendoru, który do dziś robi wrażenie.

Sternberg porzucił sentymentalizm wczesnego kina na rzecz mrocznego realizmu i zmysłowej stylistyki, która stała się podwaliną dla późniejszego film noir. Akcja rzadko rozgrywa się w jasnym świetle dnia; dominują zadymione bary, ciemne zaułki i luksusowe, acz klaustrofobiczne kryjówki. Reżyser mistrzowsko operuje światłocieniem, budując napięcie i podkreślając dwuznaczność bohaterów uwięzionych w przestępczym półświatku Chicago epoki Prohibicji. Każdy kadr jest dopracowany, a sposób, w jaki Sternberg wykorzystuje scenografię i oświetlenie, zasługuje na najwyższe uznanie.

Film unika prostego podziału na dobro i zło. W centrum opowieści znajduje się „Bull” Tweed (charyzmatyczny George Bancroft), potężny, ale naiwny gangster o złotym sercu, który wyciąga z rynsztoka eleganckiego, cynicznego prawnika „Splinta” (Clive Brook) oraz uwodzicielską „Feathers” (Evelyn Brent). Relacje między tą trójką tworzą klasyczny, tragiczny w wymowie trójkąt miłosny. To nie jest opowieść o walce policji z przestępcami, lecz dramat lojalności, zdrady i pożądania w zamkniętym, bezlitosnym świecie zbrodni.

Ludzie podziemia zrewolucjonizowali sposób przedstawiania przestępczości na ekranie. Sternberg uczłowieczył gangsterów, czyniąc z nich pełnokrwiste, skomplikowane postacie, a nie tylko karykaturalnych złoczyńców. Film ten położył podwaliny pod takie klasyki jak Wróg publiczny, a jego wpływ jest widoczny aż po współczesne kino gangsterskie.

Choć Ludzie podziemia mają na karku blisko sto lat, wciąż pozostają filmem świeżym i porywającym. To arcydzieło kina niemego, które zachwyca stroną wizualną, dojrzałą narracją i niezapomnianymi kreacjami aktorskimi. Dla każdego miłośnika kina, a zwłaszcza fanów kryminałów i noir, seans tego filmu jest pozycją obowiązkową. To nie tylko lekcja historii kina, ale przede wszystkim wciągające, mroczne widowisko.