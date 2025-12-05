"Maroko” (1930) - ponadczasowy urok w egzotycznej scenerii. 8

Maroko w reżyserii Josefa von Sternberga to film, który jest przede wszystkim doświadczeniem atmosferycznym i wizualną ucztą, a dopiero w drugiej kolejności romansem z konwencjonalną fabułą. Ten klasyk kina pre-Code (okresu przed zaostrzeniem cenzury w Hollywood) do dziś fascynuje odważnymi motywami, hipnotyzującą grą aktorską i mistrzowską reżyserią.

Von Sternberg tworzy na ekranie abstrakcyjny, oniryczny świat, który istnieje poza realizmem, mimo osadzenia akcji w Północnej Afryce w czasie wojen o Rif. Film, choć nakręcony w studiu w Kalifornii, ocieka egzotyką, a każdy kadr jest dopracowany w najmniejszym detalu, z wykorzystaniem gry światła i cienia, co nadaje mu wrażenie "kinowej poezji". Reżyser czerpie z estetyki kina niemego, używając skąpych dialogów i pozwalając, by emocje wybrzmiały poprzez mimikę, gesty i nastrojową muzykę.

Film stanowi amerykański debiut Marleny Dietrich, która w roli cynicznej piosenkarki kabaretowej Amy Jolly jest elektryzująca. Jej androgyniczny wizerunek – zwłaszcza słynna scena, w której nosi męski smoking i całuje kobietę – stał się ikoną kultury i przełamał ówczesne tabu płciowe. Obok niej, Gary Cooper w roli legionisty Toma Browna wypada naturalnie i charyzmatycznie, tworząc wiarygodną chemię z Dietrich, pomimo minimalnej ilości dialogów. Adolphe Menjou jako bogaty adorator dopełnia ten skomplikowany trójkąt miłosny.

Sama historia miłosnego trójkąta jest dość prosta i momentami przewidywalna, a tempo bywa nierówne. Jednak pod tą powierzchnią kryje się opowieść o miłości, poświęceniu i impulsywnych decyzjach, które definiują bohaterów. To, co wyróżnia film, to jego odważne podejście do ról płciowych i moralności – postacie nieustannie zmagają się z kodeksami honorowymi i swoimi najgłębszymi pragnieniami.

Maroko to kamień milowy kina, który do dziś zachwyca wizualną maestrią i ikonicznymi rolami Dietrich i Coopera. Mimo pewnych archaizmów narracyjnych, jest to film, który należy docenić za jego innowacyjność, sensualność i niezapomniane, potężne zakończenie, które sprawia, że pozostaje w pamięci na długo po seansie. To pozycja obowiązkowa dla miłośników kina klasycznego i tych, którzy chcą zobaczyć narodziny legendy.