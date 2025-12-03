"Pętla" (The Noose, 1928) – Zaginiony klejnot kina niemego. 5

Film Pętla z 1928 roku, adaptacja popularnej sztuki z Broadwayu, to przede wszystkim świadectwo potęgi aktorstwa w epoce, która niedługo miała ustąpić miejsca kinu dźwiękowemu. Mimo upływu dekad i fizycznego zniknięcia większości kopii, film ten zapisał się w historii kina z kilku istotnych powodów.

Wczytywanie... Pętla (1928) - Lina Basquette, Richard Barthelmess

Wczytywanie... Pętla (1928) - Richard Barthelmess, Alice Joyce (I)

Centralnym punktem i największą siłą filmu jest niezapomniana (sądząc po ówczesnych recenzjach) rola Richarda Barthelmessa jako Nickiego Elkinsa. Barthelmess wciela się w postać, która przechodzi transformację od cynicznego, drobnego gangstera do tragicznego bohatera zdolnego do największego poświęcenia. Aktorstwo w kinie niemym wymagało niezwykłej ekspresji fizycznej i mimicznej, a Barthelmess podobno osiągnął w tym filmie mistrzostwo. Jego zdolność do przekazywania wewnętrznego konfliktu – miłości do nieznanej matki i buntu przeciwko własnemu mrocznemu światu – była tak sugestywna, że zapewniła mu nominację do pierwszej w historii nagrody Akademii dla najlepszego aktora. To właśnie ten występ jest głównym dziedzictwem Pętli.

Wczytywanie... Pętla (1928) - William Walling, Richard Barthelmess

Fabuła filmu łączyła sensację z melodramatem: szantaż, gangsterzy, polityczna intryga i ostateczna kara śmierci. Jak na tamte czasy, film był dość mroczny i napięty, zwłaszcza w sekwencjach rozgrywających się w celi śmierci. Scenariusz, choć dziś mógłby wydawać się nadmiernie teatralny i naznaczony zbiegami okoliczności, w 1928 roku skutecznie trzymał widzów w napięciu. Warto odnotować wczesny, drugoplanowy występ Barbary Stanwyck, która przeniosła swoją rolę ze sceny teatralnej na ekran, co zapoczątkowało jej legendarną karierę w Hollywood.

Wczytywanie... Pętla (1928) - Richard Barthelmess, Alice Joyce (I)

Wczytywanie... Pętla (1928) - Thelma Todd, Richard Barthelmess

Pętla to film, który musimy oceniać przez pryzmat jego wpływu na współczesnych mu widzów i krytyków. Był to sprawnie zrealizowany, mocny dramat gatunkowy, który dostarczał widzom silnych emocji, a jednocześnie ukazywał kunszt aktorów potrafiących opowiadać skomplikowane historie bez słów. Dziś możemy jedynie żałować, że pełna kopia zaginęła. To, co pozostaje, to zapisy historyczne, które utrwalają Pętlę jako ważny, choć niedostępny, element dziedzictwa kina niemego.