"Grzech Sadie Thompson” (1928) – triumf sztuki aktorskiej ponad cenzurą. 7

Grzech Sadie Thompson, niemy dramat w reżyserii Raoula Walsha, jest czymś więcej niż tylko adaptacją kontrowersyjnego opowiadania W. Somerseta Maughama („Rain”). To bezkompromisowe studium ludzkiej hipokryzji, namiętności i dychotomii między grzechem a zbawieniem, które do dziś zachwyca swoją intensywnością.

Wczytywanie... Grzech Sadie Thompson (1928) - Raoul Walsh, Gloria Swanson (I), James A. Marcus

Wczytywanie... Grzech Sadie Thompson (1928) - Gloria Swanson (I), James A. Marcus

Film przenosi widza na duszne, parne Pago Pago. Ten rzekomy tropikalny raj staje się sceną dla psychologicznej wojny, gdy przybywa Sadie Thompson (Gloria Swanson), kobieta o wątpliwej reputacji, ścigana przez przeszłość z San Francisco. Jej żywiołowa, bezpruderyjna natura zderza się frontalnie z żarliwym purytanizmem Alfreda Davidsona (Lionel Barrymore), kaznodziei-reformatora, który widzi w niej uosobienie zła. Walsh mistrzowsko wykorzystuje klaustrofobiczną atmosferę wyspy, potęgowaną przez nieustającą ulewę, która jest tu potężną metaforą oczyszczenia, ale też narastającego napięcia psychicznego.

Wczytywanie... Grzech Sadie Thompson (1928) - Gloria Swanson (I), Raoul Walsh

To, co windowało film na szczyty w 1928 roku i co utrzymuje jego wartość dzisiaj, to absolutnie magnetyzujący duet głównych aktorów. Gloria Swanson (nominowana za tę rolę do Oscara) jest rewelacyjna. Jej Sadie to postać wielowymiarowa – wulgarna i wesołkowata z zewnątrz, ale głęboko zraniona i wrażliwa w środku. Swanson odrzuca subtelność na rzecz wielkich, ekspresyjnych gestów kina niemego, które jednak nigdy nie popadają w przesadę; emanuje z niej autentyczna, surowa energia.

Wczytywanie... Grzech Sadie Thompson (1928) - Raoul Walsh, Gloria Swanson (I)

Równie imponujący jest Lionel Barrymore jako Davidson. Jego portret religijnego fanatyka, który ostatecznie ulega własnym, tłumionym pożądaniom, jest mroczny i niepokojący. To arcydzieło studium postaci, która staje się ofiarą własnej, złudnej moralności. Sceny konfrontacji między Swanson a Barrymore'em to czyste złoto dramatu, elektryzujące i pełne niedopowiedzeń.

Wczytywanie... Grzech Sadie Thompson (1928) - Gloria Swanson (I), Lionel Barrymore

Wczytywanie... Grzech Sadie Thompson (1928) - Gloria Swanson (I), Raoul Walsh

Film unika łatwych osądów. Choć sympatia widza naturalnie kieruje się ku Sadie, film nie wybiela jej całkowicie. Skupia się natomiast na krytyce hipokryzji Davidsona, pokazując, że prawdziwe zepsucie nie leży w byciu „grzesznym”, lecz w udawaniu świętego przy jednoczesnym potępianiu innych. Grzech Sadie Thompson to kamień milowy kina. Mimo że film musiał mierzyć się z ostrą cenzurą (zmieniono zawód Davidsona z misjonarza na świeckiego reformatora, by nie obrażać uczuć religijnych), jego przesłanie pozostaje ostre jak brzytwa. To film, który udowadnia, że kino nieme potrafiło poruszać tematy z odwagą, której często brakuje współczesnym produkcjom. Dla miłośników historii kina, a zwłaszcza dla tych, którzy chcą zobaczyć Glorię Swanson u szczytu jej aktorskich możliwości, Grzech Sadie Thompson jest pozycją obowiązkową