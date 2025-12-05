"Laughter" (1930) – Zapomniany klejnot ery pre-Code! 8

Wczesne lata kina dźwiękowego często kojarzą się ze sztywnymi dialogami, przytwierdzonymi do podłogi kamerami i przesadną teatralnością. Film Śmiech z 1930 roku, w reżyserii Harry’ego d’Abbadie d’Arrasta, jest olśniewającym dowodem na to, jak mylne są te stereotypy. To wyrafinowana, błyskotliwa komedia, która nie tylko wyprzedziła swoje czasy, ale do dziś zachwyca świeżością i subtelnością.

Fabuła filmu jest z pozoru prosta, ale nasycona dużą dawką cynizmu charakterystycznego dla kina ery pre-Code (okresu przed zaostrzeniem cenzury w Hollywood). Poznajemy Peggy Gibson (fenomenalna Nancy Carroll), byłą tancerkę z Ziegfeld Follies, która osiągnęła swój cel: poślubiła zamożnego, starszego milionera, C. Mortimera Gibsona (Frank Morgan).

Jednakże "złota klatka" luksusu szybko okazuje się pułapką nudy i konwenansów. Peggy, otoczona bogactwem, ale pozbawiona pasji, usycha w swoim nowym życiu. Iskrę do jej egzystencji wnosi powrót dawnej miłości — Paula Lockridge’a (Fredric March), beztroskiego kompozytora, który przybywa prosto z Paryża. To spotkanie rozpala na nowo konflikt między bezpieczeństwem a wolnością, między materializmem a autentycznym szczęściem.

Największą siłą Laughter są dialogi. Scenariusz, nominowany zresztą do Oscara, jest ostry, dowcipny i zaskakująco nowoczesny. Postacie nie wygłaszają teatralnych monologów; prowadzą rozmowy, które brzmią naturalnie i inteligentnie. Wymiany zdań między Carroll a Marchem iskrzą się chemią i urokiem, przypominając najlepsze screwball comedies, które miały nadejść dopiero kilka lat później.

Reżyseria d’Abbadie d’Arrasta jest równie imponująca. Kamera porusza się płynnie, a aktorstwo jest stonowane i dalekie od pantomimy wczesnych lat 30. Film emanuje europejskim szykiem i lekkością, co wyróżnia go na tle ówczesnej amerykańskiej produkcji.

Laughter to coś więcej niż tylko historyczny artefakt. To pełnoprawna, urocza komedia romantyczna dla dorosłych, która z wdziękiem bada tematykę miłości, pieniędzy i poszukiwania autentycznej radości życia. Dla miłośników klasycznego Hollywood i kina pre-Code jest to pozycja obowiązkowa, która przypomina, że prawdziwy śmiech jest bezcenny.