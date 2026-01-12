Anatomia Pożądania i Zdrady: Dlaczego „Love ’Em and Leave ’Em” to Arcydzieło Realizmu lat 20. 6

Film Franka Tuttle’a z 1926 roku to nie tylko „kolejny niemy film”. To bezlitosna, a zarazem stylowa sekcja zwłok relacji międzyludzkich, osadzona w dusznej atmosferze nowojorskiego domu towarowego Ginsberg’s. Choć promowany jako komediodramat, film ten nosi znamiona mrocznego studium charakterów, które wyprzedziło swoje czasy o dekady.

Love 'Em and Leave 'Em (1926) - Louise Brooks (I), Arthur Donaldson (I)

Oś filmu stanowi konflikt dwóch sióstr Walsh, który jest genialnie poprowadzony przez kontrastujące techniki aktorskie. Evelyn Brent (Mame) gra w sposób tradycyjny dla tamtej ery – jej ból jest namacalny, gesty wyważone, a postawa pełna godności klasy robotniczej. To postać tragiczna, uwięziona w roli „tej odpowiedzialnej”. Louise Brooks (Janie) wchodzi w ten układ jak granat. Jej gra jest szokująco nowoczesna; ona nie używa szerokich gestów teatralnych. Gra twarzą, mikro-ekspresjami i ciałem. Janie to czysty id – egoistyczna, amoralna i magnetyczna. Jak zauważa portal RogerEbert.com w kontekście jej późniejszej kariery, Brooks posiadała rzadką zdolność bycia „całkowicie obecną” przed kamerą, co w tym filmie czyni ją postacią niemal trójwymiarową na tle płaskiego ekranu.

Love 'Em and Leave 'Em (1926) - Evelyn Brent, Louise Brooks (I)

Tuttle genialnie wykorzystuje przestrzeń sklepu Ginsberg’s. To nie jest tylko tło – to arena walki o przetrwanie. Sklepowe lady dzielą bohaterów, a hierarchia służbowa przekłada się na ich życie prywatne. Reżyser pokazuje mechanizmy manipulacji: od niewinnego flirtu z kierownikiem po perfidne wykorzystywanie słabości innych. Sceny w sklepie mają w sobie dokumentalny zacięcie, które Silent Era często wymienia jako wzór realizmu w kinie niemym.

Love 'Em and Leave 'Em (1926) - Louise Brooks (I), Lawrence Gray (I)

Największą siłą scenariusza jest brak jednoznacznego potępienia Janie. Oczywiście, jej czyny są naganne – kradnie fundusze z komitetu pracowniczego i uwodzi Billa (chłopaka siostry) – ale film pokazuje ją jako produkt swoich czasów. Jest flapperką, która zrozumiała, że jedyną drogą ucieczki z biedy jest bezwzględność. Finał filmu, choć pozornie przywraca ład, zostawia widza z niepokojem. Mame odzyskuje Billa, ale czy po takiej zdradzie cokolwiek może być takie samo?

Love 'Em and Leave 'Em (1926) - Dorothy Mathews, Louise Brooks (I)

Warto zwrócić uwagę na zdjęcia. Przejścia między scenami, oświetlenie balu kostiumowego i dynamika sekwencji tanecznych nadają filmowi niemal teledyskowe tempo. Tuttle nie boi się zbliżeń, które w 1926 roku wciąż były narzędziem używanym z dużą rezerwą. To tutaj widzimy potęgę „spojrzenia” Brooks, które potrafiło przekazać więcej niż dziesięć plansz z napisami.

Love 'Em and Leave 'Em (1926) - Lawrence Gray (I), Louise Brooks (I)

Love ’Em and Leave ’Em to film o utraconej niewinności. To opowieść o tym, jak nowa, drapieżna nowoczesność pożera stare wartości. Dla fanów kina to pozycja obowiązkowa – nie tylko ze względu na kultowego boba Louise Brooks, ale przede wszystkim dla niesamowicie trafnej obserwacji ludzkiej natury, która nie zestarzała się ani o dzień. Według Library of Congress, filmy tego typu są kluczowe dla zrozumienia ewolucji narracji filmowej w USA.