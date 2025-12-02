Awantura arabska

Dwóch amerykańskich żołnierzy ucieka z niemieckiej niewoli.
Nieśmiertelność jest bardzo łatwa do osiągnięcia. Wystarczy nie umierać - Woody Allen.

„Awantura arabska” to film, który zasłużenie przeszedł do historii jako kamień milowy (nomen omen!) amerykańskiego kina. 7

Awantura arabska w reżyserii Lewisa Milestona to perła kina niemego, która pomimo upływu blisko stu lat wciąż zachwyca energią, tempem i zaskakująco dojrzałym humorem. Film ten, nagrodzony pierwszym w historii Oscarem za najlepszą reżyserię komedii, stanowi doskonały przykład mistrzostwa technicznego i narracyjnego tamtej epoki.

Awantura arabska (1927) - Louis Wolheim, William Boyd (I), Ian Keith (I), Michael Vavitch

Fabuła – osadzona w realiach I wojny światowej – z początku sugeruje dramat wojenny, by szybko zamienić się w brawurową farsę. Śledzimy losy dwóch skrajnie różnych amerykańskich żołnierzy: eleganckiego, choć nieco snobistycznego kaprala W. Dangerfielda Phelpsa III (William Boyd) oraz potężnego, dobrodusznego sierżanta Petera O'Gaffneya (Louis Wolheim). Ich ucieczka z niemieckiego obozu jenieckiego jest punktem wyjścia do serii slapstickowych gagów i dynamicznych sekwencji pościgów.

To, co wyróżnia film Milestona, to nie tylko doskonała chemia między protagonistami – duet Boyd-Wolheim jest komediowym majstersztykiem, przypominającym najlepsze partnerstwa tamtych lat – ale przede wszystkim płynność narracji. Milestone z rzadką dla kina niemego gracją łączy szybkie, fizyczne gagi z subtelniejszym humorem sytuacyjnym.

Awantura arabska (1927) - William Boyd (I), Mary Astor, Ian Keith (I)

Film jest wizualnie dopracowany. Scenografia „orientalna”, choć dziś może wydawać się stereotypowa, w 1927 roku była imponująca i stanowiła malownicze tło dla przygód bohaterów. Reżyser unika zbędnego sentymentalizmu, stawiając na wartką akcję i rozrywkę, co w tamtych czasach było podejściem innowacyjnym.

Awantura arabska to coś więcej niż tylko zabytek kinematografii. To inteligentna, zabawna opowieść o przyjaźni, sprycie i chaosie, który towarzyszy podróżom. Sceny przebieranek, pomyłek tożsamości i romantycznych perypetii z udziałem uroczej Mary Astor w roli arabskiej księżniczki, są wykonane z lekkością i precyzją, która nie zestarzała się ani trochę.

Awantura arabska (1927) - Louis Wolheim, William Boyd (I), Boris Karloff (I)

Dla miłośników kina niemego jest to pozycja obowiązkowa. Dla współczesnego widza to fascynująca lekcja historii komedii i dowód na to, że uniwersalny humor nie potrzebuje słów. "Awantura arabska" to film, który zasłużenie przeszedł do historii jako kamień milowy (nomen omen!) amerykańskiego kina.

