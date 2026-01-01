„Twarz anioła, natura żywiołu – tragiczny blask Louise Brooks w Puszce Pandory” 8

Dzieło Georga Wilhelma Pabsta to nie tylko szczytowe osiągnięcie niemieckiego realizmu psychologicznego, ale przede wszystkim filmowy ołtarz wzniesiony ku czci Louise Brooks. Choć w 1929 roku produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem i cenzurą, dziś patrzymy na nią jak na wyprzedzający swoją epokę traktat o pożądaniu, wolności i destrukcyjnej sile konwenansów.

Sercem filmu jest Lulu – postać, która nie pasuje do żadnych ówczesnych ram. W przeciwieństwie do typowych „wampów” kina niemego, bohaterka Louise Brooks nie jest wyrachowaną manipulantką. Jej amoralność wynika z dziecięcej niewinności i chęci życia pełnią życia bez oglądania się na społeczne zakazy. Brooks, ze swoim ikonicznym czarnym bobem i naturalnym stylem gry (zaskakująco współczesnym na tle ekspresjonistycznej maniery innych aktorów), sprawia, że widz nie może oderwać od niej wzroku – tak samo jak tragiczni mężczyźni i kobiety w filmie.

Pabst mistrzowsko prowadzi nas przez trzy etapy upadku. Zaczynamy w luksusowych, dusznych wnętrzach berlińskich wyższych sfer, gdzie erotyczne napięcie wisi w powietrzu. Druga część, rozgrywająca się na statku-kasynie, to pokaz chaosu i desperacji. Finał w mglistym, brudnym Londynie to już czysty egzystencjalny horror. Spotkanie Lulu z Kubą Rozpruwaczem w finale nie jest jedynie krwawym epilogiem – to symboliczne zderzenie czystej witalności z absolutną śmiercią.

Puszka Pandory odważnie eksploruje tematy, które w 1929 roku były tabu. Postać hrabiny Geschwitz, zakochanej w Lulu, jest uznawana za jeden z pierwszych i najbardziej godnych portretów lesbijskich w kinie. Pabst nie ocenia swoich bohaterów; on jedynie obserwuje, jak ich namiętności prowadzą do nieuchronnej katastrofy, co czyni film niezwykle humanistycznym, choć mrocznym.

Film Pabsta to wizualny majstersztyk. Wykorzystanie cieni, bliskich planów na twarz Brooks i dynamiczny montaż sprawiają, że obraz nie zestarzał się ani o dzień. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć, jak kino nauczyło się opowiadać o skomplikowanej ludzkiej psychice.