"Człowiek z tłumu" (The Crowd, 1928) - Wiecznie aktualny portret anonimowości. 8

Człowiek z tłumu Kinga Vidora to arcydzieło kina niemego, które pomimo upływu blisko stu lat, nie traci nic ze swojej siły przekazu i aktualności. Ten nominowany do pierwszych Oscarów dramat to coś więcej niż tylko kronika epoki – to uniwersalna opowieść o marzeniach zderzających się z prozą życia, o pułapce anonimowości wielkiego miasta i o cenie, jaką płaci „przeciętny” człowiek za próbę odnalezienia szczęścia w zglobalizowanym świecie.

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Film Vidora wyróżnia się na tle ówczesnych, często bardziej melodramatycznych produkcji. Reżyser zrezygnował z patosu na rzecz brutalnego realizmu, czerpiąc inspiracje z niemieckiego ekspresjonizmu i radzieckiego montażu. Kamera nieustannie podąża za bohaterem, Johnem Simsem (fenomenalna rola Jamesa Murraya), początkowo pełnym nadziei młodzieńcem, który przybywa do Nowego Jorku z przekonaniem, że jest „tym jedynym”, któremu się uda.

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Vidor mistrzowsko wykorzystuje ujęcia monumentalnych wieżowców i bezkresnych rzędów biurek, by pokazać, jak szybko jednostka rozpływa się w masie. Sceny w biurze, gdzie setki pracowników wykonują identyczne, monotonne czynności, to potężny, wizualny komentarz do alienacji ery przemysłowej. To kino, które w warstwie wizualnej mówi więcej niż tysiąc słów.

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Serce filmu bije jednak w intymnej historii małżeństwa Simsów. Relacja Johna i Mary (Eleanor Boardman) jest boleśnie szczera. Obserwujemy ich wzloty (narodziny dzieci) i upadki (śmierć, bezrobocie, frustracja), które podkopują fundamenty ich miłości. Vidor nie ocenia swoich bohaterów, ale z empatią przygląda się, jak codzienne problemy i rozczarowania niszczą ich wzajemne relacje i poczucie własnej wartości. Film jest gorzkim przypomnieniem, że życie rzadko przypomina hollywoodzki sen. Sceny kłótni, cichego żalu i desperackich prób utrzymania się na powierzchni finansowej i emocjonalnej to momenty, które wciąż rezonują z widownią.

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Wczytywanie... Człowiek z tłumu (1928) - James Murray (I), Eleanor Boardman

Człowiek z tłumu to film wymagający, ale niezwykle satysfakcjonujący. To nie jest lekka rozrywka, lecz głębokie, socjologiczne studium ludzkiej kondycji. Vidor stworzył dzieło ponadczasowe, które w erze mediów społecznościowych, gdzie każdy próbuje się wyróżnić, nabiera dodatkowego znaczenia. Przypomina nam, że bycie „człowiekiem z tłumu” to doświadczenie uniwersalne, a prawdziwym wyzwaniem jest zachowanie człowieczeństwa i bliskości w zatomizowanym świecie. Pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika kina.