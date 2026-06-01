Serial Szpital uniwersytecki (powstały w roku 1995) wyświetlano niegdyś, w Polsce w latach 90., w telewizyjnej „Siódemce” (RTL7) pod tytułem „Klinika uniwersytecka”. Wspominam go do dzisiaj z dużym sentymentem.

W tamtych czasach seriale o tematyce medycznej nie były w Polsce tak bardzo popularne jak obecnie. Większość widzów kojarzyła głównie czechosłowacki Szpital na peryferiach oraz amerykański Ostry dyżur. Nie były to jeszcze czasy Chirurgów, Doktora House’a czy naszych rodzimych produkcji typu Na dobre i na złe. Klinika uniwersytecka znakomicie połączyła film medyczny z obyczajowym, ale także z nutkami komedii, dramatu i czy romansu.

Ogromnym plusem są główne bohaterki – Megan, Tracy, Sam i Jamie – młode pielęgniarki, stawiające pierwsze kroki w tym niełatwym zawodzie. Mają głowy pełne ideałów, nie zdając sobie jeszcze do końca sprawy, co tak naprawdę je czeka. W serialu tym nie ma spektakularnych przypadków medycznych, jakie możemy oglądać na przykład w Chirurgach, ciężar akcji spoczywa zatem głównie na przeżyciach dziewczyn.

W serialu poruszono między innymi tematy relacji damsko-męskich, molestowania seksualnego, wzięcia ślubu w celu uzyskania zielonej karty czy uporania się z traumatyczną przeszłością. Jeśli chodzi o problematykę medyczną, bardzo ciekawy był na przykład wątek rodziny, która nie chciała się zgodzić na leczenie córki z powodów religijnych. Jeden z odcinków zawierał też motyw kryminalny – pacjentka uznana za chorą psychicznie twierdziła, że jej ojciec jest mordercą i aby się to nie wydało, zamknął ją na oddziale psychiatrycznym.

Jeżeli interesują was tego typu seriale i kiedykolwiek będziecie mieć okazję go zobaczyć, to szczerze polecam. Składa się zaledwie z dziewięciu odcinków, a każdy z nich pełen jest interesujących historii.