Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

„Czarne Lustro” to mroczna antologia o technologii, która odbija nasze lęki i pokazuje, jak bliska jest granica między postępem a zagrożeniem. 8

„Czarne Lustro” to antologia stworzona przez Charliego Brookera, która od swojej premiery w 2011 roku stała się jednym z najbardziej dyskutowanych seriali ostatniej dekady. Każdy odcinek przedstawia osobną, samodzielną historię – wizję przyszłości, w której technologia wchodzi w niepokojące interakcje z ludzką naturą.

Największą siłą serialu jest jego różnorodność – zamiast klasycznej linii fabularnej, otrzymujemy kalejdoskop światów: od dystopijnych wizji społeczeństwa kontrolowanego przez media społecznościowe, po bardziej intymne opowieści o pamięci, miłości czy śmierci w epoce cyfrowej. To, co łączy te historie, to poczucie niepokoju i pytanie: „czy to naprawdę przyszłość, czy już teraźniejszość?”.

Serial wyróżnia się również nieprzewidywalnością – jedne odcinki są pełne napięcia i brutalnych konsekwencji, inne mają melancholijny, a nawet optymistyczny wydźwięk (np. kultowy „San Junipero”). Dzięki temu Czarne Lustro nie zamyka się w jednej estetyce, lecz balansuje między thrillerem, dramatem psychologicznym, sci-fi, a czasem czarną komedią.

Choć niektórym widzom może przeszkadzać nierówny poziom poszczególnych odcinków – naturalny efekt antologii – to nawet te słabsze wciąż prowokują do dyskusji. Najmocniejsze odcinki pozostają w pamięci na długo, często wręcz niepokojąc w codziennym życiu, gdy dostrzegamy, jak blisko jesteśmy przedstawionych w nich scenariuszy.

Pod względem realizacyjnym Czarne Lustro stoi na bardzo wysokim poziomie – świetne aktorstwo (często z udziałem znanych gwiazd), dopracowane zdjęcia i pomysłowe rozwiązania estetyczne budują klimat, który trudno pomylić z czymkolwiek innym.