Serial "Kapitan Bomba" autorstwa Bartosza Walaszka jest parodią science fiction. Obfituje on w bardzo specyficzny humor, do którego trzeba się niewątpliwie dostroić. Bez tego nie da rady. Trzeba też przebrnąć przez pierwsze, strasznie prymitywne odcinki. Serial zawiera również baaaaardzo dużo humoru fekalnego na poziomie 1 klasy podstawówki. Próbka? Proszę bardzo: świetnym pomysłem na dowcipy jest nadawanie planetom czy rasom kosmitów takich nazw: Kutaż, Wypizdylion 1, Kurvinox, Kutanoid. Turlacie się ze śmiechu?

Jak twierdzi Wikipedia, "serial powstał jako odpowiedź na zarzuty Elżbiety Kruk, szefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, która nakazała przesunięcie emitowanych w telewizji kreskówek GIT Produkcji z godziny 15 na (początkowo) 22, następnie – późniejsze. W odpowiedzi Walaszek zdecydował się stworzyć serial tak kontrowersyjny, by nie mógł być emitowany w telewizji." No ale to jeszcze nie powód, żeby się nim zachwycać.

Dlaczego więc dałem tak wysoką ocenę? Po pierwsze - bo jego twórca ma znakomite ucho do dialogów i potrafi świetnie sparodiować wypowiedzi różnych grup społecznych. Rozmowy fachowców, chuliganów piłkarskich, uczestników libacji czy kłótnie domowe są po prostu przezabawne - oczywiście gdy przymknąć oko na piętrzące się w zdecydowanym nadmiarze wulgaryzmy. Zawierają też wiele naprawdę celnych obserwacji i umiejętnie parodiują naszą rzeczywistość.

Po drugie - w dalszych odcinkach Walaszek rozwija skrzydła i odpala takie pokłady surrealizmu, że momentami naprawdę można się nieźle uśmiać, podziwiając tę jazdę bez trzymanki. Oczywiście, jeśli lubi się surrealizm, specyficzny humor i - jeszcze raz podkreślę - nie przeszkadzają nam wulgaryzmy.

Jeśli więc podobał ci się absurdalny koncept sondy analnej lub żywienia się "od drugiej strony" z South Parku, możesz spróbować zaprzyjaźnić się z Kapitanem Gwiezdnej Floty. Jeśli natomiast już South Park zawiera dla ciebie zbyt duże stężenie przekleństw lub jest zbyt bardzo odjechany i niepoprawny politycznie - zdecydowanie sobie odpuść.