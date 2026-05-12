Zabawna komedia muzyczna z udziałem wielkich gwiazd, która przeniesie Was do lat 60. XX wieku. 8

Czym jest tytułowe mocne uderzenie? Przede wszystkim to nawiązanie do gatunku muzyki rozrywkowej, zwanej bigbitem. Młodzież pewnie zapyta: „A cóż to takiego?”. A otóż ni mniej, ni więcej tylko rock and roll nazwany tak dla niepoznaki w czasach komunizmu, aby władza się nie czepiała młodzieży ówczesnej, że słucha wytworów zgniłego Zachodu. I faktycznie większa część filmu związana jest z takim właśnie znaczeniem tytułu. A jednak fabuła zaczyna się od innego mocnego uderzenia – otóż niedoszły pan młody, Kuba, dostaje po buzi od panny, która wymierza mu sprawiedliwość za niewierność. Całkiem niesłusznie zresztą, bo oblubieniec ma po prostu nieszczęście być łudząco podobny do wchodzącej gwiazdy muzyki rozrywkowej o wdzięcznym pseudonimie „Johnny Tomala”. Co gorsza, narzeczona wcale nie chce wierzyć w pomyłkę i Kuba musi teraz stawać na rzęsach, aby udowodnić istnienie sobowtóra. A to i tak obraca się przeciwko niemu.

Wczytywanie... Mocne uderzenie (1966) - Jerzy Turek, Magdalena Zawadzka (I), Wieńczysław Gliński

Fabularnym puntem wyjścia jest tutaj klasyczna komedia pomyłek. W głównych rolach obsadzeni zostali znakomici aktorzy – Jerzy Turek w podwójnej roli Kuby i Johnny'ego Tomali, Irena Szczurowska jako Majka, jego narzeczona, i Magdalena Zawadzka grająca Lolę porzuconą przez Tomalę. W dalszych rolach możemy zobaczyć takie postacie jak Maria Chmurkowska, Wieńczysław Gliński, Zofia Czerwińska, Wiesław Michnikowski. Urocze jest także pojawienie się Jaremy Stępowskiego, który po otwarciu drzwi pyta o suchy chleb dla konia (ukłon w stronę popularnego niegdyś serialu Wojna domowa). Nad całością czuwa reżyser Jerzy Passendorfer, a autorem scenariusza jest Ludwik Starski, choć ten zażądał usunięcia jego nazwiska z czołówki filmu.

Oprócz ciekawej historii, która budzi w widzach współczucie dla nieporadnego, ale uczciwego Kuby, największym atutem filmu jest zaangażowanie do niego popularnych w latach 60. XX wieku artystów muzycznych. Możemy więc obejrzeć występy Skaldów, Niebiesko-Czarnych czy Piotra Janczerskiego z naprawdę udanymi piosenkami. Za ruch sceniczny odpowiadał wybitny tancerz i choreograf Conrad Drzewiecki, a zatańczył balet Opery Poznańskiej.

Wczytywanie... Mocne uderzenie (1966) - Wiesław Michnikowski, Jerzy Turek, Wieńczysław Gliński

Fabuła odkrywa też przed widzami smutną prawdę o przemyśle rozrywkowym – kiedyś wcale nie wyglądało to lepiej niż w dzisiejszych czasach, tylko środki posiadano wtedy bardziej ograniczone. Generalnie film jest jednak lekki i przyjemny w odbiorze – jest wesoło, kolorowo, interesująco muzycznie. A to, co zrobił Jerzy Turek na scenie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Musicie to zobaczyć!