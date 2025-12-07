"The Front Page": Klasyk, który wciąż ma newsa! 7

The Front Page Lewisa Milestone’a to dynamiczny, przełomowy film, który niemal sto lat po premierze wciąż zachwyca energią i błyskotliwym dialogiem. Jest to arcydzieło epoki pre-Code (kina sprzed wprowadzenia Kodeksu Haysa), oferujące bezlitosne, cyniczne spojrzenie na amerykańskie dziennikarstwo, politykę i wymiar sprawiedliwości. Film ten jest kamieniem milowym dla gatunku komedii screwball, a jego wpływ na kino jest nie do przecenienia.

Akcja filmu rozgrywa się niemal w całości w dusznej, chaotycznej sali prasowej chicagowskiego sądu, gdzie banda wygłodniałych sensacji reporterów czeka na egzekucję Earla Williamsa, rzekomego komunisty. Główny bohater, Hildy Johnson (Pat O’Brien), ma dość tego cyrku i planuje odejść z zawodu, by ożenić się i podjąć „uczciwą” pracę w reklamie. Na przeszkodzie staje mu jego bezwzględny, manipulujący redaktor, Walter Burns (Adolphe Menjou), który za wszelką cenę chce zatrzymać swoją gwiazdę. Kiedy Williams ucieka, Hildy wplątuje się w największą historię swojej kariery, ukrywając zbiega w biurze prasowym pod nosem policji i konkurencji.

Reżyser Lewis Milestone mistrzowsko oddaje gorączkową atmosferę newsroomu. Film jest niezwykle szybki. Dialogi sypią się jak z karabinu maszynowego, co było wówczas rzadkością w kinie dźwiękowym, które często było jeszcze statyczne i teatralne. Milestone używa dynamicznych ruchów kamery, panoram i szybkich cięć, co nadaje produkcji niesamowitej energii i sprawia, że widz czuje się, jakby sam uczestniczył w szalonym wyścigu z czasem.

Kreacje aktorskie to absolutny majstersztyk. Adolphe Menjou jako Walter Burns jest uosobieniem cynizmu i charyzmy – to redaktor, dla którego etyka jest pojęciem obcym, a liczy się tylko nakład. Rola Pata O’Briena jako Hildy'ego Johnsona to idealne połączenie zmęczenia światem i nieodpartej potrzeby pogoni za sensacją. Chemia między tą dwójką napędza cały film, tworząc jeden z najlepszych duetów w historii kina.

The Front Page to nie tylko komedia. To ostra satyra na media, które są przedstawione jako stado hien żerujących na ludzkim nieszczęściu, gotowych zataić dowody, byle tylko zdobyć ekskluzywny materiał. Film ukazuje skorumpowaną policję i polityków (burmistrz jest karykaturą niekompetencji), co było typowe dla odważnego kina pre-Code.

The Front Page to absolutny klasyk, który jest równie zabawny, co bezlitosny w swojej krytyce. Jest to film, który zdefiniował standardy dla wielu późniejszych produkcji (w tym słynnego remake'u His Girl Friday z 1940 roku, gdzie zmieniono płeć głównego bohatera). Każdy miłośnik kina, a zwłaszcza inteligentnej komedii i dziennikarstwa, powinien znać ten tytuł. To arcydzieło tempa, dialogu i cynizmu, które wytrzymało próbę czasu.