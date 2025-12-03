Chang

Migawka z życia mieszkańców w dżunglach północnego Syjamu.
Nieśmiertelność jest bardzo łatwa do osiągnięcia. Wystarczy nie umierać - Woody Allen.

Chang: A Drama of the Wilderness (1927) – arcydzieło ryzyka i relikt epoki. 4

Film Chang: A Drama of the Wilderness, wyreżyserowany przez duet Merian C. Cooper i Ernest B. Schoedsack, to fascynujący, wizualnie porywający, ale i głęboko problematyczny dokumentalizowany dramat z epoki kina niemego. Dzieło to, będące prekursorem słynnego King Konga (1933), jest nie tyle zapisem autentycznych wydarzeń, ile misternie zaaranżowanym spektaklem przetrwania, który do dziś budzi skrajne emocje.

Największą siłą Chang jest jego oszałamiająca strona wizualna. Zdjęcia zrealizowane w dżungli północnego Syjamu (dzisiejsza Tajlandia) w połowie lat 20. XX wieku to majstersztyk operatorski. Widzowie są świadkami scen, których realizacja wydaje się niemal niemożliwa bez narażania życia: tygrysy skaczące w stronę kamery, walki z lampartami, czy wreszcie monumentalna, chaotyczna ucieczka stada słoni. Operator Schoedsack i reżyser Cooper zdołali uchwycić dzikość natury z realizmem, który onieśmiela, a napięcie i poczucie zagrożenia są niemal namacalne. Film zachwyca jako dokumentalny zapis minionego świata – stylu życia, krajobrazów i fauny, które w dużej mierze już nie istnieją.

Tytułowy "dramat puszczy" jest w dużej mierze wyreżyserowany. Choć wykorzystano autentycznych, nieprofesjonalnych aktorów z plemienia Lao, a warunki ich życia były prawdziwe, fabuła – opowieść o rodzinie Kru walczącej z drapieżnikami niszczącymi ich dobytek – jest sztucznie zaaranżowana na potrzeby hollywoodzkiej rozrywki. To balansowanie na granicy prawdy i fikcji było ówcześnie innowacyjne, ale dziś podważa "dokumentalną" wartość filmu. Dodatkowo, niektóre "komediowe" wstawki z udziałem małpki Bimbo oraz infantylne plansze tekstowe (napisy) nie wytrzymują próby czasu i trącą myszką.

Najbardziej palącą kwestią przy odbiorze Chang jest jego etyka produkcji. Film powstał w epoce przed jakimikolwiek standardami ochrony zwierząt. Recenzenci i historycy kina zgodnie podkreślają, że dla potrzeb niektórych scen zwierzęta były ranione, a nawet zabijane na planie. Ten aspekt sprawia, że dla współczesnego widza seans może być trudny, a momentami wręcz odpychający. To "kino pre-PC", gdzie autentyzm scen wynikał z realnego okrucieństwa. Mimo tych kontrowersji, Chang pozostaje kamieniem milowym kina przygodowego i kluczowym dziełem w karierze Coopera i Schoedsacka, którzy szlifowali tu techniki narracyjne i realizacyjne, które w pełni wykorzystali przy tworzeniu King Konga.

Chang: A Drama of the Wilderness to film-paradoks. Z jednej strony to porywające, wizjonerskie dzieło o ogromnej sile obrazu, które zasłużenie zdobyło uznanie (nominacja do Oscara za "Unikalną i artystyczną produkcję" na 1. ceremonii rozdania nagród). Z drugiej strony, jest to moralnie obciążony relikt epoki, który ukazuje naturę jako wroga, z którym trzeba walczyć, a nie chronić. Dla miłośników historii kina to pozycja obowiązkowa, ale wymagająca świadomego i krytycznego podejścia do metod, jakimi została zrealizowana.

