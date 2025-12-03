"A Ship Comes In" (1928) to sentymentalny, choć momentami naiwny, dramat z epoki kina niemego. 6
A Ship Comes In to sentymentalny, choć momentami naiwny, dramat z epoki kina niemego, który stanowi szczery hołd dla amerykańskiego snu i idei asymilacji imigrantów. Film, wyreżyserowany przez Williama K. Howarda, opowiada historię rodziny Pleznik, która przybywa do Stanów Zjednoczonych z bezgranicznym optymizmem i nadzieją na lepszą przyszłość.
Centralną postacią jest Peter Pleznik (w tej roli nominowany do Oscara Rudolph Schildkraut), patriarcha rodziny, który z wielkim entuzjazmem podchodzi do swojego nowego życia i pragnie zostać obywatelem USA. Jego postawa kontrastuje z postawą innego imigranta, Sokolova, który żywi urazę do nowego kraju. Fabuła, choć momentami przewidywalna, koncentruje się na zmaganiach rodziny, które osiągają punkt kulminacyjny, gdy Peter zostaje wrobiony w spisek terrorystyczny.
To, co wyróżnia film, to przede wszystkim wybitna rola Rudolpha Schildkrauta. Jego występ jest pełen niuansów, zręcznie balansujący między nadzieją a rozpaczą, co sprawia, że postać Petera staje się niezwykle ludzka i wiarygodna. Louise Dresser, grająca jego żonę, "Mamę", również otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki, choć jej rola bywa opisywana jako nieco melodramatyczna, co było typowe dla ówczesnego stylu aktorskiego.
Film rozpoczyna się mocnym, dynamicznym montażem imigrantów przechodzących przez Ellis Island, co jest jednym z najbardziej pomysłowych technicznie fragmentów obrazu. Dalsza część filmu toczy się w bardziej konwencjonalnym, "proto-caprowskim" (nawiązującym do stylu Franka Capry) tonie, skupiając się na codziennych trudnościach i ostatecznym triumfie ducha. Mimo pewnej dozy sentymentalizmu i nagłego, nieco szalonego zwrotu akcji w drugiej połowie (wątek z bombą), film skutecznie utrzymuje uwagę widza. Jest to intensywny dramat humanitarny, przesiąknięty patriotyzmem i wiarą w amerykańskie ideały.
A Ship Comes In to wartościowy, choć niepozbawiony wad, kawałek historii kina. Dla miłośników niemych dramatów i doskonałego aktorstwa, zwłaszcza występu Schildkrauta, seans może być satysfakcjonujący. To film, który, pomimo upływu czasu i problemów z jakością zachowanych kopii, nadal potrafi poruszyć widza swoją uniwersalną opowieścią o nadziei, poświęceniu i asymilacji.