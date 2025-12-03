"A Ship Comes In" (1928) to sentymentalny, choć momentami naiwny, dramat z epoki kina niemego. 6

A Ship Comes In to sentymentalny, choć momentami naiwny, dramat z epoki kina niemego, który stanowi szczery hołd dla amerykańskiego snu i idei asymilacji imigrantów. Film, wyreżyserowany przez Williama K. Howarda, opowiada historię rodziny Pleznik, która przybywa do Stanów Zjednoczonych z bezgranicznym optymizmem i nadzieją na lepszą przyszłość.

Wczytywanie... A Ship Comes In (1928) - Rudolph Schildkraut, Fritz Feld, Louise Dresser

Wczytywanie... A Ship Comes In (1928) - Robert Edeson, Rudolph Schildkraut

Centralną postacią jest Peter Pleznik (w tej roli nominowany do Oscara Rudolph Schildkraut), patriarcha rodziny, który z wielkim entuzjazmem podchodzi do swojego nowego życia i pragnie zostać obywatelem USA. Jego postawa kontrastuje z postawą innego imigranta, Sokolova, który żywi urazę do nowego kraju. Fabuła, choć momentami przewidywalna, koncentruje się na zmaganiach rodziny, które osiągają punkt kulminacyjny, gdy Peter zostaje wrobiony w spisek terrorystyczny.

Wczytywanie... A Ship Comes In (1928) - Louise Dresser, Rudolph Schildkraut

To, co wyróżnia film, to przede wszystkim wybitna rola Rudolpha Schildkrauta. Jego występ jest pełen niuansów, zręcznie balansujący między nadzieją a rozpaczą, co sprawia, że postać Petera staje się niezwykle ludzka i wiarygodna. Louise Dresser, grająca jego żonę, "Mamę", również otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki, choć jej rola bywa opisywana jako nieco melodramatyczna, co było typowe dla ówczesnego stylu aktorskiego.

Wczytywanie... A Ship Comes In (1928) - Fritz Feld

Wczytywanie... A Ship Comes In (1928) - Louise Dresser

Film rozpoczyna się mocnym, dynamicznym montażem imigrantów przechodzących przez Ellis Island, co jest jednym z najbardziej pomysłowych technicznie fragmentów obrazu. Dalsza część filmu toczy się w bardziej konwencjonalnym, "proto-caprowskim" (nawiązującym do stylu Franka Capry) tonie, skupiając się na codziennych trudnościach i ostatecznym triumfie ducha. Mimo pewnej dozy sentymentalizmu i nagłego, nieco szalonego zwrotu akcji w drugiej połowie (wątek z bombą), film skutecznie utrzymuje uwagę widza. Jest to intensywny dramat humanitarny, przesiąknięty patriotyzmem i wiarą w amerykańskie ideały.

Wczytywanie... A Ship Comes In (1928) - Louise Dresser

A Ship Comes In to wartościowy, choć niepozbawiony wad, kawałek historii kina. Dla miłośników niemych dramatów i doskonałego aktorstwa, zwłaszcza występu Schildkrauta, seans może być satysfakcjonujący. To film, który, pomimo upływu czasu i problemów z jakością zachowanych kopii, nadal potrafi poruszyć widza swoją uniwersalną opowieścią o nadziei, poświęceniu i asymilacji.