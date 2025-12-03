"Sorrell i syn" (1927) w ujęciu historycznym i artystycznym. 5

Film Herberta Brenona Sorrell i syn to dzieło, które wywarło znaczący wpływ na wczesne Hollywood i na stałe zapisało się w historii kina, głównie za sprawą nominacji do pierwszej w historii nagrody Akademii Filmowej (Oscarów). Mimo upływu blisko stu lat, film ten pozostaje potężnym, choć nieco melodramatycznym, studium poświęcenia ojcowskiego i walki o godność w trudnych powojennych czasach.

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - H.B. Warner, Alice Joyce (I)

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - Mickey McBan, H.B. Warner

Centralnym punktem filmu jest uniwersalna opowieść o bezwarunkowej miłości ojca do syna. Kapitan Stephen Sorrell (w tej roli wybitny H.B. Warner), weteran I wojny światowej, zostaje porzucony przez żonę i zmuszony do podjęcia poniżającej pracy tragarza hotelowego, aby zapewnić swojemu synowi (Mickey McBan/Nils Asther) edukację i przyszłość. To klasyczny motyw ofiary, który nawet dziś potrafi wzruszyć, a w 1927 roku trafiał prosto w serca publiczności zmęczonej realiami powojennego świata.

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - Warwick Deeping (I), H.B. Warner

Film Brenona jest mistrzowskim przykładem kina, które doskonale radzi sobie z przekazywaniem skomplikowanych emocji bez użycia dialogów. Aktorstwo jest ekspresyjne, typowe dla epoki kina niemego, ale niezwykle skuteczne w budowaniu empatii dla głównych bohaterów.

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - Mickey McBan, H.B. Warner

Herbert Brenon sprawnie buduje narrację, wykorzystując kontrasty między uprzywilejowaną klasą a nędzą, w której znalazł się bohater. Sceny w hotelu, gdzie Sorrell jest świadkiem luksusu, jednocześnie wykonując służalczą pracę, mocno podkreślają niesprawiedliwość społeczną. To właśnie za reżyserię Brenon otrzymał nominację do Oscara w 1929 roku (w kategorii Najlepszy reżyser dramatu). Jego wizja charakteryzuje się płynnością ujęć, dbałością o szczegóły scenografii i umiejętnością prowadzenia aktorów.

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - H.B. Warner, Mickey McBan

Patrząc na film z dzisiejszej perspektywy, należy pamiętać o konwencjach kina niemego. Fabuła jest mocno osadzona w estetyce melodramatu, a niektóre zwroty akcji mogą wydawać się współczesnemu widzowi zbyt naciągane lub sentymentalne. Postacie są często czarno-białe (szlachetny ojciec kontra bezduszna, wyrodna matka), co jest cechą charakterystyczną ówczesnej dramaturgii.

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - Alice Joyce (I), Anna Q. Nilsson

Wczytywanie... Sorrell i syn (1927) - Mary Nolan (I), Nils Asther

Sorrell i syn to nie tylko ważny zabytek kinematografii, ale wciąż poruszający obraz, który zasłużenie cieszył się ogromną popularnością w momencie premiery. To film, który przypomina o sile kina niemego jako medium zdolnego do opowiadania głębokich, ludzkich historii. Dla miłośników historii filmu pozycja obowiązkowa; dla widza szukającego uniwersalnych emocji – wciąż wartościowe, choć wymagające przyzwyczajenia się do konwencji kina z lat 20. XX wieku, doświadczenie.