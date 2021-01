Trudno powiedzieć, czy jest to parodia, czy nieprzewidywany efekt prac nad ambitniejszym filmem dla dorosłych. 2

Drogi czytelniku, skoro już trafiłeś na „Lost on Adventure Island”, to znaczy, że jesteś wytrawnym poszukiwaczem wszelkiej maści fantastyki i horroru, a co za tym idzie – i niezmierzonego kiczu oraz „genialnych” pomysłów, jakimi poszczycić się mogą półprofesjonalni bądź nawet domorośli filmowcy. Nie inaczej rzecz ma się i z tą zapomnianą perełką jednorazowego reżysera Yancey Hendrieth, który do spółki z Dee Hendrieth stworzył film może nie oryginalny, ale na pewno zaskakujący.

Fabuła skupia się na Ann, która wyrusza wraz z trójką przyjaciół na rejs jachtem. W jego trakcie ich łódź zostaje zniszczona przez inny statek, a Ann i Alex trafiają na wyspę pełną dinozaurów, amazonek, kanibali i goryli. Przygody wspomnianej pary są naprawdę urozmaicone, a we wszystko wpleciono liczne sceny seksu, mające umilić nieco seans i kiczowatość całości. Scenariusz jest więc drugorzędny, choć trzeba przyznać, że pomysł był, jednak pogrążyły go brak doświadczenia i mizerny budżet, przez co efekt końcowy to porno z ubarwieniami.

Z całości najśmieszniejsze są dinozaury i goryle. Nie jestem do końca pewien, czy sceny z ich udziałem to zapożyczenie z innych filmów, czy własna produkcja, ale wyglądają, jakby były wycięte z lat 50. Jeszcze zabawniej wygląda gigantyczny goryl, który od początku wzbudza uśmiech, przez swoją tandetność. Dodajmy do tego jeszcze kiepskich aktorów oraz marne kostiumy, rekwizyty i sztuczne tło, co mogłoby wskazywać na parodię, gdyby nie sceny dla dorosłych.

Prawdę mówiąc, po filmie nie spodziewałem się wiele, przez co nie zawiódł on mnie w jakikolwiek sposób. Jest to typowa, na wpół amatorska produkcja, gdzie to, co wyszło zadziwiło, zapewne nawet ekipę.