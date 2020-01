O dwóch takich co z rozrabiania nie powyrastali. Temperamentne kino rozrywkowe, co umie się i z siebie zaśmiać.

O dwóch takich co z rozrabiania nie powyrastali. Bad Boys for Life to opierający się na znanej widzom konwencji buddy movie tylko, że rasowa rozrywka jest tutaj wymieszana z nieprostacką dramaturgią. Dzięki czemu nikt się na zasapie od ilości bodźców, a zobaczy niebezczelne odcinanie kuponów i naprawdę solidnie zrobioną, z sensownym rozmachem zabawę i bromance naprawdę udanego tandemu.

Panów czas nie oszczędza, jednak mimo wieku i nieukrywania tego ze strony twórców, a raczej przyjemnego wykorzystywania tego do wymiany ciętych ripost, tak często, jak ognia, muszą znowu połączyć swoje siły, by tym razem powstrzymać albańskiego najemnika. Chce on się zemścić za swojego brata, który zginął. Dlatego też Panowie muszą wyjść z kapci i dać widzowi trochę fajerwerków. Na emeryturę jeszcze muszą poczekać.

Bad boys for Life nie jest skażony głębszą myślą i kompletnie nie ma ambicji, by prowadzić jakąś dysputę ani też budować wielopiętrową fabułę – nie musi! Jednocześnie przejmujący ten projekt Adil El Arbi i Bilall Fallah, tak naprawdę dodają więcej, z całym szacunkiem dla poprzednich części, które z powodu swojej krzepkości opowieści zżyły widzów z bohaterami. Pomnażają jakość filmu robiąc mniej chaosu, niż poprzednie części. Twórcy dobrze balansują między kinem sensacyjnym, dając satysfakcję sympatykom gatunku i wpisując gagi w fabułę nienachalnie i nie w nieznośnej dawce. Zamykając (teoretycznie) trylogię wybuchowych charakterów, które niejeden wybuch spowodują, potrafią bardzo poprowadzić kontynuację i aktorów, którzy dalej czują swoje postaci, a chemia między nimi jest soczysta i nieustannie dodająca atmosfery. W tym lekko szyderczym sosie z niekończących się produkcji są bardzo autokrytyczni, ale nie zapominają o napięciu i niemalże układach tanecznych walk, strzelanin. Bardzo to twarzowe i pełne świeżej krwi oraz niestarzejące się, niczym jeden ze świetnego tandemu Will Smith.

Bad Boys for Life jest po prostu sprawdzonym i dobrym daniem, od którego wiesz czego się spodziewać, ale nie staje wyłącznie bezradną i wykalkulowaną powtórką z rozrywki. Ciekawie doprawione, ostrymi i wyrazistymi przyprawami. Temperamentne kino rozrywkowe, co umie się i z siebie zaśmiać.