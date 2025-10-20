Za dźwięk, wizualny rozmach i kilka dobrych aktorskich momentów. Reszta? Update wymagany. 6
Piętnaście lat po Tron: Dziedzictwo, Disney postanowił znów wcisnąć przycisk enter i wskrzesić cyfrowe uniwersum, które od lat leży w uśpieniu niczym serwer, który dawno przestał być potrzebny, ale wciąż kusi wspomnieniem lepszych czasów. _(Tron: Ares) Tron: Ares (2025)_ w reżyserii (f505882) Joachima Rønninga to film, który ma wszystko, żeby zachwycić. Jest ogromny budżet, powracający Jeff Bridges, nowe głośne nazwiska w obsadzie, a w tle muzyczne czary od Nine Inch Nails. To wszystko brzmi jak przepis na odświeżenie kultowej marki, jednak coś nie do końca poszło po myśli twórców.
Fabuła prezentuje się całkiem obiecująco. ENCOM znów majstruje przy granicy między światem cyfrowym a rzeczywistością, próbując przenieść programy do prawdziwego świata. Na scenę wchodzi Ares, stworzony jako doskonały żołnierz, który zaczyna zadawać niewygodne pytania o sens własnego istnienia. Oczywiście brzmi to wszystko znajomo, bowiem _(Tron: Ares) Tron: Ares (2025)_ w reżyserii (f505882) zjada własny ogon i podejmuje temat sztucznej inteligencji, nie mając przy tym nic ciekawego do dodania. Szczerze mówiąc to żyjąc w świecie, w którym AI pisze już poezję i rysuje obrazy, ten film zatrzymał się gdzieś na etapie moralitetu z 2010 roku.
Jared Leto jako Ares to castingowy glitch. Aktor, który kiedyś potrafił zdominować ekran, tutaj wygląda, jakby grał w filmie, którego nie rozumie. Z jego postaci nie bije ani groza, ani charyzma i jest to raczej coś w rodzaju zagubienia między pozą a autoparodią. W przeciwieństwie do niego Greta Lee i Jodie Turner-Smith robią robotę. Każde ich wejście na ekran wprowadza trochę energii i emocji, czyli tego, czego Leto desperacko brakuje.
Nie ma co ukrywać, że prawdziwymi bohaterami filmu są Nine Inch Nails. Ich ścieżka dźwiękowa to pulsujący, industrialny majstersztyk - to wszystko brzmi tak, jakby Nine Inch Nails postanowiło zhakować Disneya i zrobić mu przysługę, tym soundtrackiem, który nieco ożywia całą historię. To on niesie film, przykrywając scenariuszowe braki potężnym basem i melancholijnym brzmieniem. Gdyby fabuła miała połowę energii tej muzyki, mielibyśmy kandydata to filmowego wydarzenia roku.
Kolejnym elementem, który trzeba pochwalić jest to, jak ten film wygląda. Wizualnie Tron: Ares jest imponujący - to czysta, sterylna estetyka neonowego świata, który nadal potrafi hipnotyzować. Problem w tym, że pod tą błyszczącą powierzchnią nie kryje się zbyt wiele. Film próbuje łączyć akcję z filozoficznym tonem, ale wychodzi z tego zlepek różnych elementów, często niespójnych ze sobą, w którym refleksję zastępują banały o "naturze człowieczeństwa". Momentami wygląda to jak zwiastun do czegoś lepszego, tylko że seans trwa dwie godziny, a lepsze nigdy nie nadchodzi.
Tron: Ares to kino z kategorii filmów, które miały potencjał, ale gdzieś na etapie pisania scenariusza coś nie do końca zagrało. Żeby była jasność - film Rønninga nie jest zły. Co więcej bywa efektowny i momentami naprawdę wciąga, ale wszystko tu działa jak system pełen bugów. Dźwięk i obraz są na najwyższym poziomie, tylko ta pomysłowość scenarzystów nieco kuleje. Mimo wszystko polecam Wam wybrać się do kina, bo technicznie jest to widowisko!
5-6/10. Liczyłam na więcej Monaghana, a tu tylko mała rólka, szkoda. Ogólnie film taki sobie, fabuła gdzieś się rozmywała w trakcie trwania filmu.