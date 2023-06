Zaskakujący finał najnowszego filmu z cyklu o przygodach Indiany Jonesa wynagrodzi uprzednią cierpliwość wielbicieli tego rodzaju kina 7

Indiana Jones został pojmany przez nazistów podczas próby odebrania im antycznej włóczni. Jest rok 1939. W pędzącym pociągu rozgrywają się dantejskie sceny. Trofeum przechodzi z rąk do rąk. Wreszcie przepadnie gdzieś w głębinach Renu. Znany już z poprzednich serii słynny doktor Jones wychodzi z opresji wprawdzie bez obrażeń, ale ambicje podróżnika nie zostają zaspokojone. Schmidt, nazistowski oficer, który na czele swojej kompanii także szukał mitycznych zdobyczy, przepadł w mgle zawieruchy wojennej.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia (2023) - Harrison Ford (I)

Minęło trzydzieści lat. Jones (Harrison Ford) dobiega wieku emerytalnego. Świat się zmienił. W Ameryce trwają protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Człowiek stawia pierwsze kroki na księżycu. W progu domu Indiany staje córka jego byłego asystenta. Helena jest na tropie niedokończonych poszukiwań ojca. Kobieta zamierza zlokalizować i zdobyć artefakty, które przepadły w pożodze ostatnich trzech dekad. Za pomocą swojego ojca chrzestnego decyduje się na ryzykowne przedsięwzięcie. Zmęczony starością, zdruzgotany śmiercią syna oraz odejściem żony Jones postanawia nadać swojemu życiu jeszcze raz nowy impuls. Duet wyrusza w karkołomną podróż. Do pomocy zabierają Teddy’ego. Marokański nastolatek jest na sprytny i operatywny. „Myślałem, że znasz ich ze szkoły” - rzuci ironicznie do Indiany Teddy na widok bezlitosnych napastników, którzy napadli poszukiwaczy skarbu.

Kolejna edycja przygód Indiany Jonesa zastaje go w miejscu dosyć niefortunnym. Doktor mimo siedmiu krzyżyków na karku musi biegać, bić się i wspinać jakby poprzednie potyczki oszczędzały jego nieraz przecież kontuzjowane ciało. Pomyka tymczasem Jones z gracją niczym pasikonik, leje na odlew młodszych od siebie osiłków, kojarzy drobiazgowo wszystkie fakty, choć obok jego łóżka piętrzy się garść medykamentów. Pomarszczony Indiana nie brnie jednak w rejony, gdzie mógłby go dopaść wizerunek własnej autokarykatury. „Po co ja tak wiszę dziesięć metrów nad ziemią? W prawej nodze płytka, w lewej śruba” - charczy, wspinając się po skałach Syrakuz. „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” dość bezboleśnie przechodzi więc proces kontynuacyjny zapoczątkowany rękoma poprzednika tak znakomitego jak Steven Spielberg. Dotychczasowe sukcesy przygód śmiałego archeologa oparte były na jego fizycznej sprawności, przenikliwości oraz refleksie. Bieżący film w reżyserii Jamesa Mangolda uwzględnić musi realia, w jakich Indianie Jonesowi obecnie wypada działać. Z tej perspektywy niniejszy przebój nie narazi się mimo wszystko na łatkę groteski. Sam zaskakujący finał wynagrodzi zaś uprzednią cierpliwość wielbicieli tego rodzaju kina.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia (2023) - Phoebe Waller-Bridge

„Trzeba było nie najeżdżać Polski” - cedzi przez zęby Indiana Jones do swojego zajadłego wroga. Schmidt (vel Voller) szukając wynalazku genialnego Archimedesa, doszedł do przekonania, że znajdując cudowną oś czasu jego autorstwa, będzie potrafił wykrzesać z niej nowy porządek rzeczy. Nieprzypadkowo akcja filmu rozpoczyna się w sierpniu 1939 roku, czyli w momencie szczytu potęgi Adolfa Hitlera. Fanatyczny nazista Schmidt (Mads Mikkelsen) uznał, że odtąd większość decyzji führera była opłakana w skutkach. Zawracając bieg historii, można ją ułożyć na nowo, czyli ku ostatecznej zgubie przeciwników III Rzeszy. W interesie wolnego świata będzie więc zmuszony Indiana Jones przeciwstawić się kombinacjom Schmidta. Chociaż w prawej nodze płytka, w lewej śruba - doktor Jones musi walczyć o ludzkość do ostatniej zmarszczki.