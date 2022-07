Niezła historia na wolne 90 minut. 7

Patrząc na tytuł można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z kolejnym sequelem, co jest bardzo mylące w przypadku tego filmu. Jedynym elementem łączącym wszystkie odsłony cyklu jest bowiem postać androida, grana przez Franka Zagarino. Sama fabuła przenosi nas do przyszłości i skupia się na grupce astronautów, pracujących na stacji kosmicznej, orbitującej wokół Marsa. Nieoczekiwanie stacja zostaje uszkodzona, przez zaginiony przed laty statek kosmiczny Syberia. Zmuszeni wejść na jego pokład ludzie odkrywają, że ukrywa się w nim zabójczy android.

Za krawędzią ciemności (1995) - Musetta Vander, Sam Bottoms (I), Christopher Atkins (I)

"Za krawędzią ciemności" nie jest może filmem wybitnym, ale to solidna pozycja dla fanów fantastyki. Oczywiście widać, że sporo zaczerpnięto z kultowego "Obcego 8 pasażera Nostromo", zmieniając potwora na robota. Nie uniknięto również schematycznej eliminacji obsady, pozostawiając jednak nieco niepewności kto przeżyje starcie z maszyną.

Czas robi swoje i wykorzystane w filmie efekty specjalne (zwłaszcza animacja statku kosmicznego) tchną już nieco myszką. O wiele lepiej ma się to w przypadku charakteryzacji. Android prezentuje się nadal dobrze, choć scen z jego udziałem mogło być więcej. Braki funduszy widać niestety w scenografii. Co prawda pomieszczenia wyglądają realistycznie ale moglibyśmy nieco pochodzić po statku a nie skupiać się na kilku lokacjach.

Film oferuje całkiem niezłą grę aktorską. Większość obsady to starzy wyjadacze, których warsztat pozwala na wierne wcielenie się w swoją postać.

Obecnie "Za krawędzią ciemności", to zakurzona perełka, na jaką trafią wyłącznie wytrwali poszukiwacze. Co gorsza, jedyną dostępną wersją z polskim lektorem jest stare wydanie VHS, którego jakość pozostawia sporo do życzenia. Pomijając jednak te niedogodności jeśli jesteś fanem SF, to jest to film dla ciebie.