„Naruszysz porządek rzeczy.”- usłyszy młody smok od rodziców, których męczy marudzeniem nad nudną i jałową, jego zdaniem, rzeczywistością. Tę, którą zastał na świecie, namalował rysownik komiksów Tadeusz. W jego pracowni aż gęsto bywa od zaczętych, lecz porzuconych projektów wydawniczych. Komiks ze smokami miał ujrzeć światło dzienne, ale Tadeuszowi nie starczyło determinacji na dokończenie autorskiego dzieła. Teraz w drzwiach niekonsekwentnego rysownika zjawia się jego menadżerka z ponagleniem realizacji pomysłu, jaki ona sama uzna za stosowny. Komiks o smokach nie zmieści się w tym spectrum. Tadeusz zmuszony będzie zatem do wygumkowania smoczej sagi. Diplodok, który zarzucił rodzicom nudę codzienności, może więc poczuć się spełniony. Świat jego ojców zostanie nagle wymazany i odrzucony w kąt. Przyszłość Diplodoka zostanie wprawdzie cudem uratowana, ale stabilizacji w niej nie należy się spodziewać.

Niebawem Diplodok wyląduje w rzeczywistości wykraczającej poza dotychczasową rutynę. Tu towarzyszyć będą małemu smokowi: pilotka Entomologia, czarodziej Hokus Pokus oraz profesor Nerwosolek. Wszyscy oni dodadzą pikanterii zakręconym peregrynacjom Diplodoka. Towarzysze podróży nieletniego smoka górują nad nim doświadczeniem i obyciem. On sam jest na każdym etapie przygód zaskakiwany okolicznościami. „Odciąć się od przeszłości.” - to hasło jeszcze do niedawna nadawało sens egzystencji Diplodoka. Teraz, gdy rysownik Tadeusz wyczyścił gumką niemal całość komiksowego życia smoka, jego rodzinę oraz środowisko, do jakiego należał, sam sens istnienia stanął pod znakiem zapytania. Diplodok wprawdzie zyskuje multum doznań, ale został skutecznie odcięty od swojej przeszłości, rodziny, tożsamości. ”Rodzice wyciągali mnie bardzo często za nie z kłopotów.” - przyznaje smok pytany o swoje duże uszy. Diplodok dopiero teraz, gdy został rzucony na głęboką wodę bujnych wrażeń, docenia opiekę, jaką nad nim roztaczali tata z mamą. Nawet, gdy karcąco targali syna za uszy.

„Smok Diplodok” jest zręcznie podaną propozycją dziecinnej wyprawy w świat nieznany. Film w reżyserii Wojciecha Wawszczyka na szczęście nie jest pozbawiony pierwiastka refleksji, bez którego nie powinna się obejść żadna uniwersalnie zorientowana opowieść dla dzieci. Świat wyobraźni przebywa smok w asyście wspólników dotkniętych już wieloletnim spełnieniem. Nieopierzony Diplodok dopiero na bazie swoich zaskakujących zdarzeń może pojąć, że życiem rządzą przypadki. Kapryśna wyobraźnia szalonego twórcy (w tym wypadku rozmemłanego Tadeusza) decyduje o losie jego bohaterów. „Smok Diplodok” sprawia wrażenie mozaikowej konstelacji, gdzie jej sens da się sprowadzić do prostych prawd: wszystko jest ulotne, szanujmy to, co mamy. Gdy doda się do tych banalnych reguł jaskrawe tło, można na jego tle lepiej te prawdy ujrzeć.

„Nie martw się, przynajmniej wiesz, że nie masz dokąd pójść.” - uzmysławia Diplodokowi czarodziej Hokus Pokus. Smok jest coraz bardziej przerażony nowo odkrytą rzeczywistością. Ta jest niby atrakcyjna, ale za każdym jej zakrętem czają się: brak stabilizacji, niebezpieczeństwo, niemożność odwrotu. Diplodok zabrnął dość daleko w swoich poszukiwaniach. Świat dzieciństwa coraz bardziej odchodzi w niebyt. Smok i jego towarzystwo znaleźli się w pulsującym „prostokącie bermudzkim”, gdzie wszystko bywa rozedrgane i niepewne. „To jest kosmos, nuda, widziałam to w tv.” - tak zblazowana Entomologia skomentuje zwariowany ciąg doznań, jakie podzieli wraz ze smokiem. Diplodok musiał wejść na wyższą orbitę, by docenić przyziemność utraconej, rodzinnej sielanki.