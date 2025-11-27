Pomimo momentami powolnego tempa film zapewnia prawdziwą magię kinową, wciągając widza w swój niepowtarzalny, niebezpieczny świat. 8

Rok niebezpiecznego życia to dramat z elementami romansu i polityki w reżyserii Petera Weira. Jest osadzony na Indonezyjskiej wyspie Jawa tuż przed i w trakcie nieudanego zamachu stanu Ruchu 30 Września. Miał on historycznie doprowadzić do upadku prawicowego rządu prezydenta Sukarno.

Fabuła przedstawia historię Guya Hamiltona granego przez Mela Gibsona, młodego i ambitnego australijskiego korespondenta radiowego. Dla niego Dżakarta jest pierwszą zagraniczną placówką. Początkowo ignorowany przez doświadczonych dziennikarzy, mężczyzna zyskuje cenne kontakty i dostęp do informacji dzięki Billy'emu Kwanowi (wybitna kreacja Lindy Hunt), miejscowemu i charyzmatycznemu fotografowi, który staje się przewodnikiem i mentorem głównego bohatera. Guy poznaje również Jill Bryant (Sigourney Weaver), doradczynię ambasadora brytyjskiego, z którą nawiązuje romans.

Film podejmuje uniwersalne tematy, ale to postać Billy'ego Kwana stanowi jego moralne centrum. Jego przewodnie motto, powtarzane niczym mantra, to pytanie: „Cóż więc mamy czynić?”. Ten cytat pochodzi z Ewangelii św. Łukasza i w pierwotnej wersji jest kierowany do tłumów przez Jana Chrzciciela w odpowiedzi na prośbę o wskazanie drogi do zbawienia. Ucieleśniając ten etyczny imperatyw, bohater nie poprzestaje na zadawaniu pytania. W kulminacyjnym momencie dokonuje ostatecznego, tragicznego wyboru, co ma uczynić, próbując powstrzymać chaos. Jego działanie jest radykalnym odzwierciedleniem moralności w świecie, który utracił sens.

Jedną z największych zalet filmu jest mistrzowskie operowanie kontrastem w warstwie wizualnej. Reżyser nie unika pokazywania okrucieństwa, zestawiając je z chwilami intymności i piękna. Sceny codzienne życia mieszkańców Dżakarty są przedstawione z surowym, naturalistycznym realizmem, podkreślając chaos i bezwzględność tych terenów. Kontrastuje to z romantycznymi ujęciami spotkań Guya i Jill, zwłaszcza spaceru przy gęstych bambusach, gdzie światło filtrujące się przez liście tworzy fotograficzny tunel. Wizję miasta idealnie oddaje gorzki cytat Billy'ego: „Masz uczucie, jesteś w wesołym miasteczku i mieście upiorów”.

W oprawie muzycznej czaruje utwór Vangelisa o nazwie L'enfant. Warto podkreślić również wykorzystanie pieśni „Wrzesień”, jednego z ostatnich dzieł Ryszarda Straussa. Ten melancholijny i nostalgiczny utwór w kontekście tropikalnej, dusznej wyspy, wzmacnia poczucie nieuchronnej straty. Zbliżającego się końca pewnej epoki.

Produkcja to klasyka kina australijskiego, skłaniająca do refleksji, z oscarową rolą Lindy Hunt i dylematami moralnym o różnych podłożach. Pomimo momentami powolnego tempa film zapewnia prawdziwą magię kinową, wciągając widza w swój niepowtarzalny, niebezpieczny świat.