Dziwne przypadki w Blake Holsey High, serial powstający od 2002 do 2006 roku, to miła ciekawostka dla fanów science fiction. Produkcja, która dziś budzi nostalgię, zręcznie łączyła młodzieżowy klimat z intrygującymi tajemnicami, które wykraczały poza typowe szkolne problemy. To dość inteligentna rozrywka. Nie traktowała młodej widowni powierzchownie, a jej największym atutem była umiejętność łączenia dobrej zabawy, wraz z subtelnym aspektem edukacyjnym.

Wyróżnia się porządnie dobraną obsadą i pomysłowo zarysowanymi postaciami. Główna bohaterka, Josie Trent (Emma Taylor-Isherwood), jest bystra, ciekawska i buntownicza, co sprawia, że to właśnie ona pcha akcję do przodu. Jej współlokatorka, Corrine Baxter (Shadia Simmons), stanowi jej idealne przeciwieństwo. To poukładana i zrównoważona dziewczyna, a dzięki swojej racjonalności często temperuje pomysły Josie. Oprócz nich silnymi punktami obsady są również bohaterowie drugoplanowi, którzy mają swoje własne tajemnice i cele: ekscentrycznie mądry nauczyciel profesor Z (Jeff Douglas) oraz czujna i mocno sceptyczna dyrektorka Durst (Valerie Boyle). Nie można zapomnieć o tajemniczym woźnym, który wielokrotnie pojawia się i miesza w kluczowych momentach, dodając serialowi aury zagadki oraz intrygujących, żyjących wręcz swoim tempem ruinach dawnego biura naukowego.

Twórcy umiejętnie łączą konwencję szkolnego komediodramatu z elementami science fiction. Każdy odcinek to nowa tajemnica do rozwiązania, a scenarzyści zgrabnie wplatają w fabułę zagadnienia naukowe i zjawiska paranormalne. Motywy takie jak zakrzywienie czasoprzestrzeni, pętle czasowe czy tajemnicze badania naukowe prowadzone przy szkole sprawiają, że serial wciąga i zmusza do myślenia. Co więcej, edukuje w dziedzinie fizyki, w przystępny sposób wyjaśniając zagadnienia takie jak równania ruchu, grawitacja czy czarne dziury. To czyni go nie tylko rozrywką, ale i wstępem do naukowego świata.

Mimo że powstał na początku XXI wieku, jego strona techniczna i dźwiękowa dobrze odzwierciedlają ówczesne trendy. W czołówce słyszymy dynamiczną muzykę, a efekty specjalne są typowe dla produkcji telewizyjnych tamtych lat. Chociaż dziś mogą wydawać się nieco przestarzałe, umiejętnie przywołują nostalgię i oddają klimat produkcji z początku stulecia. Niestety, serial musiał zmierzyć się z ograniczeniami budżetowymi. Została zakończony po czterech sezonach. Scenarzyści Bruce Kalish i Jim Rapsas zdołali zapewnić dobre zwieńczenie historii w postaci filmu telewizyjnego, który domyka główne wątki fabularne i rozwiązuje większość tajemnic. Nie pozostawia widza z poczuciem niedosytu.

Dziwne przypadki w Blake Holsey High ma szczególne miejsce w sercach widzów, którzy oglądali go na początku wieku, zwłaszcza tych dorastających na produkcjach kanałów takich jak Fox Kids. Pamiętamy go jako intrygującą i inteligentną rozrywkę dla młodych, która potrafiła zarówno bawić, jak i uczyć. Dla wielu widzów jest to sentymentalna podróż w czasie, do lat młodzieńczych fascynacji i pierwszych serialowych przygód.