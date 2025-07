Zasłużenie zajmuje swoje miejsce w historii kina. Wciąż pozostaje dziełem, do którego warto wracać. Bo do Tary warto wracać. 9

To nie tylko film, to prawdziwe zjawisko kinowe, które mimo upływu lat wciąż zachwyca rozmachem i głębią. Chociaż jego korzenie tkwią w monumentalnej powieści Margaret Mitchell, filmowa adaptacja z 1939 roku zdołała uchwycić esencję tej epickiej opowieści, przenosząc ją na ekran w niezwykły, niezapomniany sposób. To jedna z tych produkcji, która swoją klasę zawdzięcza nie tylko ponadczasowej historii, ale i rewolucyjnym jak na swoje czasy rozwiązaniom.

Wczytywanie... Przeminęło z wiatrem (1939) - Fred Crane (I), Vivien Leigh, George Reeves (I)

Pamiętam, jak po raz pierwszy chciałem obejrzeć ten film w Wigilię Bożego Narodzenia 2007 roku na nieistniejącym już kanale TCM. Ironiczne, bo filmu wówczas nie obejrzałem. Wyjątkowe doświadczenie, zwłaszcza że wcześniej, robiąc kaszę ze śliwkami, podziwiałem Ingrid Bergman w Casablance. A nie wyrobiłem się na ten film. Takie momenty sprawiają, że obcowanie z kinem staje się czymś więcej niż tylko rozrywką – to część historii (przynajmniej mojej).

Jednym z najbardziej uderzających elementów filmu są kreacje silnych kobiet. Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), z jej niezłomną wolą przetrwania i determinacją, pozostaje ikoną kina, która w pojedynkę stawia czoła przeciwnościom losu. Obok niej jaśnieje Melania Hamilton (Olivia de Havilland). To uosobienie dobroci, lojalności i wewnętrznej siły, która stanowi moralny kompas opowieści. Nie można zapomnieć o Mammy (Hattie McDaniel) nagrodzonej później Oscarem. Jest symbolem, mądrości i niezachwianego wsparcia, która swoją postawą często przewyższa otaczających ją mężczyzn. To właśnie te kobiety, w obliczu wojny secesyjnej i jej konsekwencji, stanowią kręgosłup narracji, pokazując różnorodne oblicza siły i odporności.

Wczytywanie... Przeminęło z wiatrem (1939) - Olivia de Havilland, Vivien Leigh, Clark Gable (I)

Film zresztą doskonale kontrastuje te wyraziste postaci kobiece z momentami poprawnymi, a nawet inspirującymi mężczyznami, którzy pomimo swoich wad są ucieleśnieniem miłości do ziemi i dziedzictwa. Bo, muszę przyznać, Rhett Butler (Clark Gable) prawie kradnie serca widzów swoją charyzmą.

Niezaprzeczalnym atutem jest fenomenalna muzyka, oddająca klimat Południa Stanów Zjednoczonych. Max Steiner stworzył ścieżkę dźwiękową, która idealnie współgra z emocjami bohaterów i rozwojem akcji, od melancholijnych melodii po epickie orkiestracje, wzmacniające dramatyzm przedstawionych wydarzeń. Muzyka staje się niemalże kolejnym bohaterem, prowadząc widza przez zawiłości fabuły.

Wczytywanie... Przeminęło z wiatrem (1939) - Olivia de Havilland, Evelyn Keyes, Ann Rutherford (I)

Wizualnie film jest arcydziełem, zwłaszcza dzięki wykorzystaniu Technicoloru. Przeminęło z wiatrem było jednym z pierwszych filmów, które tak śmiało eksperymentowały z pełnym kolorem, co w tamtych czasach było nowością i wyznaczało standardy dla przyszłych produkcji. Dzięki temu sceny pożogi Atlanty czy zniszczeń Dwunastu Dębów nabierają niewiarygodnej intensywności i realizmu, zapadając w pamięć na długie lata. Film do dziś olśniewa nowoczesnością swojej realizacji i jest świadectwem innowacyjności tamtego okresu kinematografii.

Zasłużenie zajmuje swoje miejsce w historii kina. Jego skala, niezapomniane postacie i ponadczasowe przesłanie sprawiają, że niezależnie od epoki, wciąż pozostaje dziełem, do którego warto wracać. Daję mu jedynie 9, bo mało które dzieło zasługuje na taką ocenę.