Film Skrzydła w reżyserii Williama A. Wellmana to niekwestionowany kamień milowy kinematografii – epicki dramat wojenny, który do dziś stanowi wzór innowacji technicznych i emocjonalnego zaangażowania. Jest to jedyny w pełni niemy film w historii, który zdobył najwyższą nagrodę Akademii Filmowej (pierwszego Oscara za "Wybitną produkcję filmową"), a jego blask nie gaśnie mimo upływu prawie stu lat.

Największą siłą Skrzydeł są bezprecedensowe, rewolucyjne sceny lotnicze. Reżyser William A. Wellman, weteran I wojny światowej i były pilot, wykorzystał swoje doświadczenie, aby osiągnąć maksymalny realizm. Kamery zostały zamontowane bezpośrednio na samolotach, a aktorzy (Charles "Buddy" Rogers i Richard Arlen) przeszli szkolenie pilotażu, aby ujęcia w kokpicie były autentyczne. Rezultatem są dynamiczne, zapierające dech w piersiach walki powietrzne, które do dziś wyglądają bardziej realistycznie niż współczesne efekty komputerowe.

Krytycy z 1927 roku byli oszołomieni: "Nic w obrazach wojennych nigdy nie wpakowało większej ilości prawdziwych dreszczy w równe metraże" – pisał recenzent. Film zdobył także Oscara za najlepsze efekty inżynieryjne, co podkreśla jego pionierski charakter.

Mimo spektakularnej oprawy, film Wellmana nie jest tylko popisem techniki. W centrum uwagi znajduje się klasyczny, ale skuteczny melodramatyczny trójkąt miłosny i historia przyjaźni dwóch młodych pilotów, Jacka Powella i Davida Armstronga, na tle brutalnej wojny. Aktorstwo, choć utrzymane w konwencji kina niemego, jest szczere i poruszające. Clara Bow, ówczesna supergwiazda (It girl), wnosi na ekran charyzmę i urok, a epizodyczna rola Gary'ego Coopera (trwająca zaledwie kilka minut) okazała się trampoliną do jego wielkiej kariery.

Film w unikalny sposób ukazuje brutalną rzeczywistość konfliktu, daleką od heroizacji wojny. Scena, w której jeden z bohaterów nieumyślnie zestrzeliwuje swojego przyjaciela, jest potężnym, antywojennym przesłaniem. Co więcej, film zawiera jeden z pierwszych w historii kina pocałunków między dwoma mężczyznami, co dodaje mu dodatkowego, historycznego wymiaru.

Dla współczesnego widza seans Skrzydeł wymaga pewnego dostosowania do estetyki kina niemego – przesadnej gestykulacji i braku dialogów (film posiada zsynchronizowaną muzykę i efekty dźwiękowe). Niektóre fragmenty, zwłaszcza te skupiające się na wątkach miłosnych na ziemi, mogą wydawać się dziś nieco sentymentalne lub rozwleczone.

Skrzydła to pozycja obowiązkowa dla każdego kinomana. To film, który demonstruje, że blockbuster może (i powinien) mieć serce i duszę. Jego dziedzictwo polega na udowodnieniu, że kino nieme potrafiło tworzyć epickie widowiska na skalę, której dorównanie wymagało od kina dźwiękowego wielu dekad. Film został odrestaurowany w 2012 roku, co pozwoliło przywrócić jego dawną świetność, w tym oryginalne, kolorowe sekwencje (Technicolor). Niezależnie od drobnych mankamentów wynikających z upływu czasu, Skrzydła pozostają potężnym, wizjonerskim dziełem, które wciąż potrafi zachwycić i wzruszyć.