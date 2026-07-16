„Cyrograf dojrzałości” nawet jeśli nie trafił we właściwy sobie czas, to po latach przypomina o swojej obecności, nie musząc się tłumaczyć z własnych niedoskonałości narracyjnych.

„Co ty powiesz, osiemnaście lat skończyłeś?” - nie kryje zdumienia ojciec Wiktora Lewickiego. Chłopak właśnie zdał maturę i usiłuje się rozmówić ze światem, który odtąd wszak powinien być inny. Wiktor dotychczas miał mgliste pojęcie o realiach życia. Tata, właściciel zakładu mechaniki samochodowej, usiłuje sprowadzić syna na ziemię. Ten chciałby zaimponować nowo poznanej dziewczynie, ale do tego potrzebne jest przynajmniej kilkadziesiąt złotych kieszonkowego. Tata nie wspomoże syna w tak niewygórowanych przecież oczekiwaniach. Wiktor podąży więc szlakiem nowych dla siebie doświadczeń. Kolega nie pożyczy pieniędzy, bo z zasady tego nie robił. Zakład podjęty o kasę z innym kumplem Wiktor wprawdzie wygrał, lecz pokonany może oddać honorowy dług dopiero nazajutrz. To nie zadowala świeżo upieczonego maturzysty. Dziewczyna dopomina się adoracji natychmiast, a przede wszystkim chciałaby wiedzieć, że obcuje z kimś zaradnym. Wiktor czyni wszelkie starania, lecz póki co efekt tych zabiegów nie przekłada się na konkrety.

„Jaką regułę sobie upatrzyłeś?” – dopytuje ksiądz. Wiktor zbłądził nawet pod nawy kościelne. Tu wprawdzie zysków nie należy wypatrywać, ale może da się stąd wyciągnąć inne inspiracje przydatne na progu dorosłości. „Cenię Benedykta, lubię wino” – usiłuje trzymać fason Wiktor, który w życiu towarzyskim dotąd nie zaistniał. „Może ty głodny jesteś?” – spyta napotkany w stolicy kolega, bywalec warszawskich lokali rozrywkowych. „Nie, właśnie wracam z przyjęcia” – zakrztusi się honorowo nieobyczajny, choć głodny abiturient. „Czy to jest normalny człowiek? Żeby choć siniaka miał, albo wybite oko” – narzeka kierownik produkcji na planie jakiegoś filmu. Wiktor posiadł urodę amanta. Mógłby się wkręcić jako statysta do dowolnego przedsięwzięcia artystycznego. Ale z takimi predyspozycjami fizjonomicznymi nie chcą go nawet tam. Do dziewczyny nie ma zatem z czym startować. Same dobre rekomendacje edukacyjne nie wystarczą, pieniędzy próżno zaś wyczekiwać. Nawet samarytańskie gesty kościoła nie wystarczą, by Wiktor mógł znaleźć chwilową satysfakcję osobistą. Żadna, nawet najbardziej uniwersalna reguła nie ma tu zastosowania.

Jan Łomnicki, doświadczony dokumentalista, miał w karierze przynajmniej dwie spełnione miłości: kinematograficzną pasję oraz Jana Englerta, którego reżyser obsadzał w kolejnych rolach swojego curriculum vitae. Cyrograf dojrzałości to wstępny etap tej odwzajemnionej fascynacji. Łomnicki nakręcił z udziałem pupila podówczas film zgoła nieprzystający do epoki „małej stabilizacji”: wyzbyty tradycyjnej akcji, wysnuty na bazie dość urojonych problemów, wyprzedzający o dekadę fenomen kina moralnego niepokoju. Eksperyment okazał się tyleż nowatorski, co umiarkowanie udany. Cyrograf dojrzałości nawet jeśli nie trafił we właściwy sobie czas, to po latach przypomina o swojej obecności, nie musząc się tłumaczyć z własnych niedoskonałości narracyjnych.

„Ja w ciebie zawsze wierzyłem, ty powinieneś być portierem w ambasadzie” – znajduje panaceum na młodzieńcze dylematy Wiktora jego zaradny ojciec. Z takimi wskazówkami idealistycznie nastawiony maturzysta zgodzić się nie potrafi. „Będę ich bronił… a przestępstwa gospodarcze? Taką harmonię pieniędzy można na tym zarobić” – kombinuje Wiktor jak tu zostać wziętym adwokatem. W roku 1967 na przestępstwach gospodarczych można się było nieźle dorobić. Finalnie raczej jednak tylko w roli mecenasa. Życia oskarżonym prawo polskie nie gwarantowało. Ale na maturach tego nie uczono. I chyba nie uczą do dziś.