Nie Marvel, a Maverick! Przed Państwem jeden z najlepszych blockbusterów w historii kina! 10

Joseph Kosinski dokonał rzeczy niemożliwej, a przecież wydawać by się mogło, że takie dokonania zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla Toma Cruise'a! Z drugiej strony reżyser miał na pokładzie swojego odrzutowca właśnie tego gwiazdora, więc jak nie z nim, to z kim? Top Gun: Maverick to bezsprzeczne arcydzieło kina rozrywkowego, w którym wszystko zagrało, jak należy!

Top Gun: Maverick (2022) - Tom Cruise, Glen Powell (I), Miles Teller, Monica Barbaro

Pete "Maverick" Mitchell to absolutna legenda amerykańskiej marynarki wojennej i człowiek, który uchodzi za jednego z najlepszych pilotów w historii. Mimo wszystko pozostał sobą i nadal lubi iść pod prąd. Kolejna wtopa sprawia, że zostaje oddelegowany do zadania, do którego wydawać by się mogło nie nadaje się kompletnie. Ma za zadanie przygotować najlepszych pilotów młodego pokolenia ze szkoły Top Gun do niebezpiecznej misji, która wydaje się być niemożliwą do wykonania.

Top Gun: Maverick to cudowne połączenie tego co było kiedyś, z tym co mamy teraz. To powiew świeżości w kinie rozrywkowym, jednocześnie w piękny sposób oddający hołd oryginałowi. To projekt stworzony z miłością i szacunkiem. Jeśli wracać to właśnie w taki sposób, jak to zrobił Pete "Maverick" Mitchell. Fani filmu z 1986 roku w reżyserii Tony'ego Scotta będą zachwyceni.

Top Gun: Maverick (2022) - Jennifer Connelly (I), Tom Cruise

Dlaczego ten film ma tak wielką przewagę nad innymi współczesnymi blockbusterami? Przede wszystkim szanuje widza i fana, dodatkowo gdyby ktoś powiedział mi, że nakręcono go w latach 90., uwierzyłbym bez żadnego problemu. To film na wskroś amerykański, który pielęgnuje mit najpotężniejszego kraju na świecie, kiedy to obywatele Stanów Zjednoczonych z dumą krzyczeli, że nie ma lepszych od nich. Niczym kino lat 90., Top Gun: Maverick chce pokazać, że USA są nadal militarno-kulturową potęgą. To zabrzmi, jak truizm, ale takich filmów już się nie kręci.

Poza tym Joseph Kosinski nie idzie na łatwiznę. Top Gun: Maverick to film, który czuć na skórze - ryk odrzutowych silników, pot spływający po twarzach pilotów, ich strach i jednocześnie wiara w swoje umiejętności. To coś czego nie da się podrobić za pomocą efektów specjalnych. Top Gun: Maverick to absolutnie szczytowe dokonanie człowieka, jeśli chodzi o efekty praktyczne, które jeszcze raz pokazują swoją wyższość nad komputerem. Zapewne w przyszłym roku Avatar 2 będzie odbierał statuetkę za efekty specjalne, ale szczerze? Jak wiem, że moim cichym faworytem będzie właśnie film Kosinskiego.

Top Gun: Maverick (2022) - Greg Tarzan Davis (I)

Kolejny plus to fakt, że twórcy nie idą z duchem czasu i nie wplątuje do swojego filmu ideologicznych przekazów. Nie, ten film ma być czystą rozrywka i też nią jest. Prostym filmem o przyjaźni, niezłomności ducha, wierze w siebie, powiewającej amerykańskiej fladze i optymizmie w narodzie. Powtórzę się - to kino wymierające. To kino, które kręci się niestety coraz rzadziej.