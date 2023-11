Powrót Laurie Strode i nie do końca satysfakcjonująca próba zamknięcia cyklu, jednej z ikon kina grozy. 6

W zasadzie, jak każda kultowa seria również, „Halloween” nie oparło się komercji i kręcenia kolejnych części na siłę. Spadający poziom, a co za tym idzie oglądalność, zmusiły włodarzy studia do zmiany koncepcji i przeniesienia fabuły w inne miejsce i czas. Rozsądnym pomysłem na kontynuację losów Michaela Myersa był powrót Jamie Lee Curtis i nawiązanie do początków serii.

Halloween – 20 lat później (1998) - Adam Hann-Byrd, Jodi Lyn O'Keefe, Josh Hartnett (I), Michelle Williams (I)

Akcja filmu, jak zresztą wskazuje tytuł, rozgrywa się dwadzieścia lat po wydarzeniach z oryginału. Laurie Strode zmienia nazwisko i ucieka do miasteczka Summer Glen, gdzie pracuje jako dyrektorka szkoły, opiekując się nastoletnim synem. Niestety, trauma jakiej doznała, nie pozwala o sobie zapomnieć, zwłaszcza gdy nadchodzi kolejne Halloween. Jej obawy potwierdzają się, gdy Michael powraca, by dokonać kolejnej rzezi.

Jak już wspomniałem, zamiast brnąć w wątki z części III–VI twórcy postanowili po prostu pominąć fakt ich istnienie i kontynuować bezpośrednio historię Laurie z pierwszych dwóch odsłon. Film Steve'a Minera nie jest niestety na tym samym poziomie i choć to udany powrót, to do pełni szczęścia brakuje nieco klimatu i krwi. Co prawda zamaskowany morderca pojawiający się znienacka nadal wzbudza dreszczyk emocji, ale te sceny są już oklepane. Niestety, nie uświadczymy tu również odważnych zabójstw, gdyż krwawe sceny okrojono do niezbędnego minimum. Bezduszny Michael, zabija swoje ofiary, jednak przydałoby się widzieć, kiedy nóż wchodzi w ich ciało.

Halloween – 20 lat później (1998) - LL Cool J, Josh Hartnett (I), Adam Hann-Byrd

O dziwo producenci, pomimo ograniczonego budżetu, zebrali całkiem znaną obsadę. Oczywiście prym wiedzie tu Jamie Lee Curtis, która godnie próbuje pożegnać się z rolą Laurie Strode. W jej cieniu mamy jednak , Josha Hartnetta, Jodi Lyn O'Keefe czy Michelle Williams całkiem zgrabnie wtapiających się w role nastolatków. To samo tyczy się epizodycznego występu Josepha Gordona-Levitta, który chyba zagrał samego siebie. Nastrój psuje nieco LL Cool J mający za zadanie rozluźnić nieco atmosferę – zamiast tego jest jakby oderwany od całości.

Halloween – 20 lat później jest więc przyzwoitym zakończeniem serii, którą pomimo tego i tak później kilkukrotnie wznowiono. Niestety, potencjał na finałowe starcie Laurie i Michaela był znacznie większy, a reżyserowi nie udało się całkowicie go wykorzystać.