Najnowszy "Kot w butach" jest jedną z najciekawszych animacji ostatnich lat. Ze względu na swój specyficzny humor i obecny tam motyw śmierci, nie rekomenduję jednak pokazywania jej najmłodszym.

Niegrzeczny humor/język, akcja/przemoc, kilka strasznych momentów — tak portal Rotten Tomatoes opisuje najnowszą animację Dream Works. Czy "Kot w butach: ostatnie życzenie" to rzeczywiście bajka przeznaczona dla dzieci? Na pewno nie dla wszystkich. Pojawiające się tam żarty zdawały się śmieszyć bardziej dorosłych niż ich pociechy, a przedstawienie śmierci z kosami w postaci wilka w wielu najmłodszych wywołało strach, który skutkował płaczem i paniką. Przemoc, która jest cały czas obecna w filmie, zdaje się niejako znormalizowana. W końcu legendarny Kot w Butach działa dla dobrego celu. Niczym Zorro pokonuje przeszkody i przeciwników, dzięki czemu zyskuję renomę wśród ludzi. Nic nie może jednak trwać wiecznie i nawet największy bohater w pewnym momencie powinien odpuścić i pójść na emeryturę. Odważny kot nie pozwala sobie na to. Decyduje się wziąć udział w misji znalezienia spełniającej życzenia gwiazdki, w której jeszcze nie wie, że nauczy się o życiu znacznie więcej nich dotychczas.

Kot w butach: Ostatnie życzenie (2022) -

Oglądając bajkę mój wzrok częściej niż na tytułowego bohatera padał jednak na Perro — uroczego pieska, który jest uosobieniem dobra. Najbardziej na świecie pragnie mieć kogoś, kto go pokocha i zaakceptuje. Razem z Kotem w Butach i Kitty Kociłapką wyruszy w podróż i to dzięki niemu, zawzięte koty zobaczą, że bycie dobrym i niesamolubnym góruje nad przemocą. W drodze do magicznej gwiazdki trójka przyjaciół nie będzie jednak sama. Do rywalizacji wkroczy Złotowłosa wraz ze swoją niedźwiedzią rodziną oraz Jacek Placek przy wsparciu Piekielnych Piekarzy. Komu z nich uda się spełnić swoje życzenie? I czy gwiazdka na pewno je spełni? O tym musicie przekonać się sami.

Podczas seansu zwróciłam uwagę również na montaż. Był on chwilami aż za bardzo dynamiczny. Zwłaszcza w scenach walki obrazy przemykały mi przed oczami jak szalone, powodując, że nie mogłam w pełni skupić się na tym, co widziałam. Przez takie zastosowanie montażu ciężko było w pełni "wejść" w ten bajkowy świat. Również akcja rozwijała się bardzo szybko. Wynikało to zapewne z wprowadzenia wielu postaci, których wątki chciano systematycznie rozwijać. Takie doświadczenie wizualne na dłuższą metę może jedynie zmęczyć odbiorców.

Najbardziej zagadkowa okazała się ostatnia scena, która może sugerować, że niedługo na ekranach kin pojawi się kolejny film z uniwersum Shreka. Od pewnego czasu trwają przypuszczenia dotyczące powstania kolejnej części animacji o zielonym ogrze. W wywiadzie promującym film "Kot w Butach: Ostatnie Życzenie" Antonio Banderas nie potwierdził tej informacji, lecz przyznał, że jest ona prawdopodobna. Omawiana tajemnicza scena została zaplanowana wręcz idealnie. Zasiała w widzach wiele pytań, tym samym coraz bardziej budując napięcie.

Podsumowując najnowszą część Kota w Butach, stwierdzam, że oceniam tę animację na bardzo dobrą. Może to kwestia kultowej postaci, która była bohaterem jednej z moich ulubionych bajek, a może po prostu tamtejszy humor niezwykle do mnie trafia. Bardzo polecam wybranie się do kina na tę produkcję, jednak bez małych dzieci. One jeszcze będą miały wiele okazji, żeby nadrobić filmy o przygodach jednego w swoim rodzaju kota.