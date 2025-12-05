"Holiday” (1930) – Zapomniany klejnot ery pre-Code! 7

Holiday z 1930 roku, w reżyserii Edwarda H. Griffitha, to urocza, choć nieco zapomniana adaptacja sztuki teatralnej Philipa Barry’ego. Film ten jest fascynującym przykładem kina ery pre-Code (okresu przed ścisłym wdrożeniem Kodeksu Haysa), oferując błyskotliwe dialogi, świetne aktorstwo i, co najważniejsze, ponadczasowe przesłanie o podążaniu za marzeniami. Mimo że akcja rozgrywa się w okresie świątecznym i sylwestrowym, film unika sentymentalizmu typowego dla kina bożonarodzeniowego, koncentrując się na konflikcie wartości.

Film opowiada historię Johnny’ego Case’a (Robert Ames), młodego, pełnego zapału self-made mana, który zakochuje się w Julii Seton (Mary Astor), córce zamożnego bankiera z Nowego Jorku. Po powrocie z wakacji zaręczają się. Johnny, szczery i pełen ideałów, planuje ciężko pracować, a następnie, po osiągnięciu finansowej niezależności, zrobić sobie „wakacje” – podróżować i odkrywać świat, zanim osiądzie na dobre. Jego plany zderzają się jednak z murami konserwatywnego, snobistycznego świata rodziny Setonów. Głową rodu jest bezkompromisowy ojciec, który oczekuje od zięcia, by ten dołączył do rodzinnej firmy i podążał utartymi ścieżkami. Johnny’ego odrzuca ten materialistyczny i sztywny styl życia.

Prawdziwą bratnią duszę znajduje w osobie Lindy (Ann Harding), czarującej, lecz nieszczęśliwej siostry Julii, która, podobnie jak on, dusi się w złotej klatce rodzinnej fortuny. Film zręcznie balansuje między komedią romantyczną a dramatem obyczajowym, stawiając pytania o sens życia, pieniądze i autentyczność.

Największą siłą filmu są kreacje aktorskie, zwłaszcza Ann Harding jako Lindy. Jej postać jest pełna subtelności, wrażliwości i buntu. To ona jest sercem filmu, a jej chemia z Robertem Amesem jest wiarygodna i wzruszająca. Warto również docenić Edwarda Everetta Hortona w roli Nicka Pottera, przyjaciela Johnny'ego. Horton wnosi do filmu mnóstwo komediowego luzu i jest źródłem wielu zabawnych scen. Jego rola jest na tyle ikoniczna, że powtórzył ją w słynniejszym remake’u z 1938 roku z Carym Grantem i Katharine Hepburn.

Reżyseria Griffitha jest solidna, choć film mocno zdradza swoje teatralne korzenie – wiele scen toczy się w zamkniętych pomieszczeniach, a akcja napędzana jest przede wszystkim przez dialogi, a nie dynamiczną akcję. Mimo to, tempo jest żwawe, a scenariusz błyskotliwy i pełen ciętego humoru.

Elementy świąteczne – impreza sylwestrowa, kolędy i choinka – stanowią tło dla wydarzeń, ale nie dominują nad fabułą. Służą one jako kontrast dla chłodu i braku ciepła, jakie panują w rodzinie Setonów. Film przypomina, że prawdziwe „wakacje” to nie ucieczka od pracy, ale znalezienie sensu i wolności w życiu, bez względu na datę w kalendarzu.

Holiday z 1930 roku to inteligentna, czarująca komedia, która broni się mimo upływu dekad. To film dla widza poszukującego czegoś więcej niż tylko prostej świątecznej opowiastki. Oferuje on wgląd w społeczne obyczaje tamtych czasów, jednocześnie poruszając uniwersalne tematy, które pozostają aktualne do dziś. Jeśli cenisz sobie klasyczne kino, błyskotliwe dialogi i świetne aktorstwo ery pre-Code, ten film jest pozycją obowiązkową.