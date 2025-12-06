"Wolne dusze” (A Free Soul, 1931): Arcydzieło Złotej Ery Hollywood, w którym narodziła się legenda Clarka Gable’a. 7

Wolne dusze w reżyserii Clarence’a Browna to film, który przekracza ramy zwykłego przedwojennego melodramatu. To dynamiczna mieszanka dramatu sądowego, opowieści gangsterskiej i studium toksycznych relacji rodzinnych, która do dziś zachwyca intensywnością i aktorskimi kreacjami. Film ten jest przede wszystkim fascynującym portretem upadku i odkupienia, a jego największą siłą jest obsada, która definiuje pojęcie „Złotej Ery Hollywood”.

Centralną postacią jest Stephen Ashe (genialny, nagrodzony Oscarem Lionel Barrymore), błyskotliwy, ale pogrążony w nałogu alkoholowym prawnik. Barrymore tworzy postać tragiczną, balansującą między miłością do córki a autodestrukcyjnym piciem, dostarczając widzom potężną dawkę emocji. Jego finałowa mowa obrończa to absolutny majstersztyk, który przeszedł do historii kina. Jednak to, co naprawdę przyciąga uwagę, to rola, która uczyniła Clarka Gable’a gwiazdą. Wciela się on w postać Ace’a Wilfonga, bezwzględnego, ale magnetycznego gangstera. Gable emanuje surowym, nieokrisanym seksapilem i niebezpieczeństwem, tworząc archetyp filmowego twardziela, który miał dominować w kolejnych dekadach. Chemia między nim a Normą Shearer (w roli córki prawnika, zakochującej się w przestępcy) jest elektryzująca i stanowi oś konfliktu.

Chociaż warstwa romansowa i trójkąt miłosny są kluczowe, film unika banalności. To opowieść o buncie młodej kobiety przeciwko konserwatywnemu światu jej rodziny oraz o lojalności wystawionej na próbę. Reżyser Clarence Brown sprawnie przechodzi od kameralnego dramatu do napiętego thrillera sądowego, utrzymując widza w napięciu aż do ostatniej sceny.

Wolne dusze to kino odważne jak na swoje czasy, dotykające tematów uzależnienia, zbrodni i moralnych kompromisów, zanim jeszcze w pełni wprowadzono restrykcyjny Kodeks Haysa.

Dla miłośników klasycznego kina Wolne dusze to pozycja obowiązkowa. To porywający, doskonale zagrany dramat, który oferuje znacznie więcej niż tylko nostalgiczną podróż w czasie. Pokazuje, jak wielkie gwiazdy rodziły się na ekranie i udowadnia, że opowieści o skomplikowanych ludzkich duszach są ponadczasowe.