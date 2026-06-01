Trudny zakład to komedia produkcji francuskiej z 1997 roku w reżyserii Didiera Bourdona i Bernarda Campana (to dwie trzecie tria komików „Les Inconnus”). Panowie ci są także autorami scenariusza i wcielają się w główne role – szwagrów, którzy za sobą nie przepadają. Jeden jest nauczycielem, drugi farmaceutą. Są oni przeciwieństwami. Didier to „burżuazyjny” liberał, Bernard – lewicowy idealista.

Obaj jednak mają dość swojej pracy, która wykańcza ich coraz bardziej psychicznie. Jakby tego było mało, zakładają się, że każdy z nich wytrzyma dwa tygodnie bez palenia papierosów. Nie jest to łatwe, a ich frustracja narasta. To właśnie tytułowy zakład jest głównym tematem filmu, a jego skutki napędzają akcję.

Komedia Bourdona i Campana skonstruowana jest bardzo poprawnie. Bohaterowie są wyraziści i dobrze zagrani, dialogi wpadają w ucho i pamięć, a fabuła potrafi utrzymać zainteresowanie widza. Twórcy przedstawiają problemy rodzinne, zawodowe i osobiste w lekkiej formie, jednocześnie łatwo można utożsamić się z obserwowanymi na ekranie postaciami. Humor operuje zarówno kontrastem, jak i podobieństwem. Sceny terapii uzależnień są świetne.

Niestety, tempo akcji jest nierówne. Być może twórcom chodziło o to, aby dać widzom nieco wytchnienia przed kolejnymi śmiesznymi sytuacjami? Prawda jest jednak taka, że w końcowej części akcja traci impet, zakończenie zaś nie wybrzmiewa tak dźwięcznie, jak powinno.

Podsumowując: Trudny zakład to sympatyczna komedia o zwykłych problemach zwykłych ludzi. Nie przytłacza tematyką ani formą.