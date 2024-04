Po prostu dobry film dla miłośników klasycznych horrorów i tajemnic! 7

"The Haunting of Harrington House" to drugi odcinek drugiego sezonu serii "CBS Children's Mystery Theatre". Ten 50-minutowy film w reżyserii Murraya Goldena łączy w sobie elementy klasycznej grozy i utworu detektywistycznego. Tworząc mrożącą krew w żyłach opowieść idealną dla młodszej oraz starszej widowni.

Główna bohaterka, Polly Ames (świetna zagrana przez Dominique Dunne), podczas przerwy semestralnej odwiedza swojego wujka w starym pensjonacie. O miejscu krążą legendy o duchach, a lokaj Diogenes jest przekonany o ich prawdziwości. Początkowo sceptyczna Polly, staje się świadkiem nadprzyrodzonych zjawisk i postanawia odkryć tajemnicę nawiedzającą posiadłość.

Obsada jest bardzo dobra w swym warsztacie. Dominique Dunne wciela się w postać Polly Ames. Jej zagrożony bankructwem wujek Max rozważa sprzedaż hotelu. Polly, zapalona fotografka, postanawia zbadać tajemnicze zjawiska. Niestety, rola w "The Haunting of Harrington House" okazała się ostatnim występem Dominique Dunne. Kilka miesięcy po premierze filmu, w listopadzie 1982 roku, aktorka została zamordowana przez swojego byłego partnera, Johna Sweeney'a. Miała zaledwie 22 lata.

Osobno trzeba zaznaczyć obecność Roscoe Lee Browne. Wciela się w postać Diogenesa "D.C." Chase'a, ekscentrycznego lokatora hotelu, który zgadza się pomóc Polly w jej śledztwie. Chase emanuje hipnotyzującą aurą, a jego głęboki i barwny głos dodaje wiarygodności. Posiada rozległą wiedzę na temat okultyzmu i zjawisk paranormalnych, co okazuje się niezwykle pomocne w odkrywaniu tajemnicy hotelu.

Trzecią wiśnią na torcie obsady jest Edie Adams grająca panią Zenie. To postać paranoicznej medium, która mieszka w Harrington House. Twierdzi, że jest w kontakcie ze światem duchów i początkowo utrudnia Polly i Chase'owi ich śledztwo. Z czasem jednak okazuje się, że jej umiejętności mogą okazać się kluczowe w rozwiązaniu tajemnicy.

Film utrzymany został w konwencji teatru telewizji, co nadaje mu specyficzny klimat. Barwne i hipnotyczne zdjęcia Erika Daarstada oraz oniryczna, kubistyczna charakteryzacja Christy Ann Newquist budują atmosferę tajemnicy i grozy. Montaż Barbary Pokras jest dynamiczny i nowoczesny, zważywszy na czas powstania. Jednocześnie sentymentalistyczny, co potęguje napięcie i wzrusza.

Moja ocena to 7/10! Plusy: Oniryczna atmosfera Ciekawa i wciągająca fabuła Dobrze dobrana obsada Piękne zdjęcia i charakteryzacja Uniwersalne przesłanie

Minusy: Tempo filmu momentami jest zbyt wolne.

"The Haunting of Harrington House" to doskonały film dla miłośników klasycznych horrorów i tajemnic. Również świetna propozycja dla całej rodziny, która bawi i momentami zmusza do refleksji.