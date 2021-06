Samochód złapał gumę. Ratowanie świata zamiast wyścigów, gdzie widać bezradność, a nie wyobraźnię i odwagę. Nie ma jazdy, jest odlot dosłownie i w złym tego słowa znaczeniu. 3

Nieważne jaka broń używana, każda ma określoną pojemność magazynku i ilość strzałów. Seria Szybcy i wściekli nie od dzisiaj jest odcinaniem kuponów i guilty pleasure, ale teraz odsłoniła już całkowicie, jak bardzo nie ma na siebie pomysłu i aspiruje do czegoś więcej, niż nieregulaminowej, pełnej bodźców i soczystej rozrywki, a ląduje w świecie kuriozum, którego żaden, największy cudzysłów świata nie zmieści. TVN Turbo na księżycu łamane na pytanie podczas seansu, dlaczego superbohaterowie są bardziej śmiertelni? Kino mniej kopane, niż całkowicie skopane. Widz może być wściekły przewlekle nie z powodu nadmiaru bodźców, a chaosu i flaka nie w samochodach, a określenie szybcy też pasuje - szybko się zacząć nudzić. Dziewiąta część nie potrafi udowodnić, że wcale nie jest już wystygłym, kiedyś krwistym i lekką ręką zrobionym, stekiem. Absurd ma również swoje granice wśród największych zwolenników, kiedy po prostu zostawia się w tyle zaspokajanie tych fascynacji widza, o które chodziło na początku.

Zemsta jest doskonałym paliwem napędowym, by zawiesić emeryturę przez uzależnionych od adrenaliny i niezapominających o starych nawykach oraz "pasjach" Dominica i Letty. Konfrontacja z przeszłością i wyrównaniem rachunków oraz kwestią osobistą zdeterminuje do wielkiego come back do drużyny i powrotu całego teamu, który sam jest zaskoczony, że jeszcze żyje, by stanąć naprzeciwko brata Dominica, z którym ma niewyjaśnione kwestie sprzed lat. Delikatnie mówiąc skłóceni bracia znowu oko w oko, wśród warkotu silnika, a do tego dojdzie naprawdę "przy okazji" kilku innych wrogów, ratowanie świata i maksymalizacja innych sytuacji, które zostawią daleko w tyle wątek rodzinnej rywalizacji.

Szybcy i Wściekli 9 zaczęli szybko podbijać stawkę absurdu i sięgać po niewybredne, ale mające przynajmniej dużą siłę rażenia środki ekspresji. Padli ofiarą swojej własnej prędkości i braku zahamowań, bo widać jak szybko jest to kreacyjnym aktem desperacji. Wiarygodność dawno się w tej historii stała archaicznym pojęciem, ale niestety również solidne kino akcji, gdzie pedał gazu zostaje naciskany, zostaje zmarginalizowane przez nagromadzenie dorzucania do pieca naprawdę wszystkiego, hurtowo - aż do momentu, gdzie trzeba wyruszyć w kosmos, bo ziemi nie ma już pomysłu, jak witalnie nasycić historię.

Prawa fizyki w tym filmie są, tak samo deficytowe, jak rozrywka. Nikt nie umie upuścić skutecznie powietrza z tej historii i prócz węzłów fabularnych, które plączą się nieznośnie i rozplątywane są równie niewiarygodnie, to żaden żart dla rozładowania atmosfery, że przecież to nie jest Liga Sprawiedliwych, nie działa i naprawdę paznokcie kompletnie nie są naostrzone. Dlatego też argument o luźnym podejściu i umowności w kinie oraz dystansie wobec historii blaknie, nie jest w stanie wybronić takiej ilości nieporozumienia i zostawienia w tyle po prostu kiedyś rasowego toru z przeszkodami i przygodami. Seria bajek "Auta" była bardziej wiarygodna i bardziej rozkochana w rozrywce.

Szybcy i Wściekli 9 też nie nadaje się do zakwalifikowania jako kino, tak złe, że aż dobre, bo próbuje cały czas spleść to z jakąś familijną zawartością i podnieść wymiar historii emocjami i uczuciami, co jeszcze ozdabia film nie tylko w określenie nieskutecznego i bezradnego, ale wybitnie kiczowatego i sam sobie to sponsoruje, poprzez uczłowieczenie bohaterów osiągając wynik kompletnie odwrotny.

9 część udowadnia, dlaczego może nie warto robić tylu części i nadużywa bezwarunkową miłość do serii, która już dawno przestała być tym, co obiecała na początku. Nie ma klimatu, oczy szeroko otwarte nie z atrakcyjności, a z powodu natężenia irracjonalności. Ratowanie świata zamiast wyścigów, bez skutecznego przejścia, a z uczuciem dyskomfortu i nieumiejętności o tym opowiadania. Nie ma jazdy, jest odlot dosłownie i w złym tego słowa znaczeniu.