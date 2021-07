Poetycka opowieść o poszukiwaniu siebie i kontemplacji przeszłości na tle zmieniających się krajobrazów wzdłuż rzeki Jangcy 7

Chun jest kapitanem statku transportowego, który przemierza trasę z Szanghaju ku źródłom Jangcy na Wyżynie Tybetańskiej. Według klasycznej literatury była ona właśnie nazywana rzeką czasu, co nawiązuje do swego rodzaju symbolicznej podróży w czasie po historii Chin, jakiej doświadcza nasz bohater. Na początku podróży trafia on również na notes zapisany poezją, która towarzyszyć mu będzie już przez całą drogę, a fizyczna wędrówka przez terytoria Chin stanowi okazję do podróży wewnętrznej, egzystencjalnej. Film prowadzi nas powoli, rytmicznym tempem niczym kołysanie statku, a całości dopełniają piękne krajobrazy, kontemplacyjne wiersze i wszechobecna symbolika.

Rzeka czasu Yang Chao, reżysera, którego debiut Uciec! z 2004 roku otrzymał specjalne wyróżnienie na festiwalu w Cannes, to zarówno refleksja nad przemijaniem, jak również sentymentalna podróż po współczesnych Chinach - jednocześnie cały czas zanurzonych w przeszłości i ulegających nieodwracalnym zmianom. Płynąc przez Jangcy wraz z głównym bohaterem, podziwiamy wspaniałe widoki przyrody, przyglądamy się również miastom i ich rozwojowi. Autorem zdjęć do filmu jest znany ze Spragnionych miłości czy Zabójczyni Mark Lee Ping-bin, który został za nie doceniony podczas Berlinale w 2016 roku. Całości dopełniają efekty dźwiękowe, za które Tao Fang oraz Zhiyu Hao otrzymali statuetki podczas rozdania Azjatyckich Nagród Filmowych i tajwańskich Golden Horse Awards.

W rolę Chuna wcielił się Hao Qin, którego mogliśmy wcześniej zobaczyć między innymi w Nocach wiosennego upojenia czy Masażu niewidomych. Aktor świetnie poradził sobie z kreacją nostalgicznego kapitana, rozmyślającego o dziejach swojego państwa i kontemplującego nad własnym losem. Obrazowanemu przez Qina bohaterowi towarzyszy także pojawiającą się w porcie tajemnicza, symboliczna kobieta, którą zagrała znana z filmów Gui ai czy Braterstwo ostrzy: piekielna bitwa charyzmatyczna Zhilei Xin.

Hipnotyzujące kino drogi z pięknymi krajobrazami, wszechobecną symboliką, a także odkrywaniem na nowo Chin, jakich być może nie znaliśmy jeszcze wcześniej. Film wprowadza widza w kontemplacyjny nastrój, niczym seans medytacyjny, skłaniając do refleksji nad własną tożsamością, historią i przemijaniem.

Film można obejrzeć jeszcze do 1 września w ramach przeglądu Azjatyckie kino drogi, dostępnego na platformie VOD Pięć Smaków w Domu: https://www.piecsmakow.pl/wdomu