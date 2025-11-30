Genialny, cyniczny naukowiec i jego nerwowy wnuk podróżują przez kosmos i alternatywne wymiary. "Rick i Morty" to chaos, sci-fi i czarny humor, pod którym kryje się egzystencjalna pustka. 4
Rick i Morty to animowany serial komediowy dla dorosłych, który w genialny sposób łączy obrzydliwy, absurdalny humor z głębokimi egzystencjalnymi pytaniami. Stworzony przez Justina Roilanda i Dana Harmona, zyskał status kultowego fenomenu. Serial śledzi losy genialnego, lecz cynicznego i niestabilnego naukowca, Ricka Sancheza, oraz jego łatwo ulegającego wpływom, nerwowego wnuka, Morty'ego Smitha. Razem wyruszają na szalone, międzywymiarowe przygody, które często prowadzą do katastrof na skalę wszechświata.
Mocną stroną jest inteligentny i cięty humor, satyra oraz parodia science-fiction. Dowcipy często opierają się na błyskotliwych koncepcjach naukowych, ironii i meta-komentarzach na temat popkultury. Serial nie boi się iść na całość z koncepcjami sci-fi: od alternatywnych wymiarów, przez skomplikowane rasy kosmitów, po inwazje obcych – każda przygoda jest nieprzewidywalna.
Pod maską szaleństwa i niesmacznych żartów kryje się zaskakująco mroczna i filozoficzna głębia. Serial regularnie porusza tematykę nihilizmu, bezcelowości życia, traumy, toksycznych relacji rodzinnych oraz tego, co znaczy być dobrym człowiekiem w nieskończonym wszechświecie. Choć w dużej mierze jest to serial epizodyczny, z sezonu na sezon rozwija złożone wątki główne dotyczące przeszłości Ricka i dynamiki rodziny Smithów.
Wadą jest to, że nie każdy odnajdzie się w ekstremalnym cynizmie i czasem wręcz obrzydliwym humorze. Serial potrafi być niestrawny dla osób szukających lekkiej, konwencjonalnej rozrywki. Ponadto, duża popularność przyczyniła się do powstania irytującej części widowni, która często błędnie interpretuje nihilistyczne przesłanie serialu.
Rick i Morty to obowiązkowa pozycja dla każdego fana science fiction, który ceni sobie inteligentny, czarny humor i nie boi się mierzyć z egzystencjalnym niepokojem. To serial, który bawi, intryguje i zmusza do myślenia o miejscu człowieka w kosmosie.
Lubię taki humor, jak dla mnie bomba. Chociaż na początku miałem opory. Natomiast na pewno nie powiem, że ocena jest za niska. 8 / 10 to nisko? Bez przesady.