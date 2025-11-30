Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Genialny, cyniczny naukowiec i jego nerwowy wnuk podróżują przez kosmos i alternatywne wymiary. "Rick i Morty" to chaos, sci-fi i czarny humor, pod którym kryje się egzystencjalna pustka. 4

Rick i Morty to animowany serial komediowy dla dorosłych, który w genialny sposób łączy obrzydliwy, absurdalny humor z głębokimi egzystencjalnymi pytaniami. Stworzony przez Justina Roilanda i Dana Harmona, zyskał status kultowego fenomenu. Serial śledzi losy genialnego, lecz cynicznego i niestabilnego naukowca, Ricka Sancheza, oraz jego łatwo ulegającego wpływom, nerwowego wnuka, Morty'ego Smitha. Razem wyruszają na szalone, międzywymiarowe przygody, które często prowadzą do katastrof na skalę wszechświata.

Wczytywanie... Rick i Morty (2013 - ) -

Mocną stroną jest inteligentny i cięty humor, satyra oraz parodia science-fiction. Dowcipy często opierają się na błyskotliwych koncepcjach naukowych, ironii i meta-komentarzach na temat popkultury. Serial nie boi się iść na całość z koncepcjami sci-fi: od alternatywnych wymiarów, przez skomplikowane rasy kosmitów, po inwazje obcych – każda przygoda jest nieprzewidywalna.

Pod maską szaleństwa i niesmacznych żartów kryje się zaskakująco mroczna i filozoficzna głębia. Serial regularnie porusza tematykę nihilizmu, bezcelowości życia, traumy, toksycznych relacji rodzinnych oraz tego, co znaczy być dobrym człowiekiem w nieskończonym wszechświecie. Choć w dużej mierze jest to serial epizodyczny, z sezonu na sezon rozwija złożone wątki główne dotyczące przeszłości Ricka i dynamiki rodziny Smithów.

Wczytywanie... Rick i Morty (2013 - ) -

Wadą jest to, że nie każdy odnajdzie się w ekstremalnym cynizmie i czasem wręcz obrzydliwym humorze. Serial potrafi być niestrawny dla osób szukających lekkiej, konwencjonalnej rozrywki. Ponadto, duża popularność przyczyniła się do powstania irytującej części widowni, która często błędnie interpretuje nihilistyczne przesłanie serialu.

Rick i Morty to obowiązkowa pozycja dla każdego fana science fiction, który ceni sobie inteligentny, czarny humor i nie boi się mierzyć z egzystencjalnym niepokojem. To serial, który bawi, intryguje i zmusza do myślenia o miejscu człowieka w kosmosie.