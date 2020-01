Tytuł już zaraz po przeczytaniu tych dwóch słów bardzo pobudza wyobraźnię, a co za tym idzie również pewne oczekiwania. Czy to będzie film o rodzicach, którzy nie robią nic innego, a tylko imprezują? Nic bardziej mylnego! To moment, kiedy trzeba pomyśleć o rozrywce i oderwać się trochę od codziennych zmartwień nawet, jeśli jest gorzej niż zazwyczaj...

Imprezowi rodzice (2019) - Salma Hayek

Cały film został rozplanowany na okres jednego tygodnia. Zaczyna się od momentu, kiedy córka tytułowego małżeństwa wyjeżdża na studia. Kochani rodzice odwożą ją na uczelnię, jednak po powrocie dochodzi do wielu przykrych incydentów, przez które na pewno nie poznałaby swoich rodziców. Niegdyś ich firma odnosiła wielkie sukcesy za sprawą poważnych osiągnięć w świecie medycyny. Jednak światem rządzą media, które napisały kilka niepochlebnych artykułów na temat biznesu Franka (Alec Baldwin)i Nancy (Salma Hayek). Od tej pory wszystko działo się już tylko gorzej, jednak może w tym całym zmieszaniu rodzice odnaleźli w końcu siebie na nowo?

Jednak, co to wszystko oznacza dla widzów - te wszystkie zdarzenia i niefortunne wydarzenia? Otóż nie powinni mieć oni nic przeciwko, ponieważ śmiechu jest cała masa. Co więcej? Scenariusz! To właśnie za jego sprawą wiele scen bawi do łez. Twórcy skupiają się w przypadku Imprezowych rodziców głównie na humorze sytuacyjnym oraz słownym i … wychodzi im to naprawdę dobrze!

Imprezowi rodzice (2019) - Michelle Veintimilla

Muzyka w filmie raczej nie zaskakuje pod względem doboru. Po takiej fabule można się było spodziewać tego typu nut. Nie należy odbierać tego jako krytyki, ponieważ film naprawdę przyjemnie się ogląda, co jest w dużej mierze zasługą odpowiedniego doboru ścieżki dźwiękowej z częścią wizualną. Kiedy jest śmiesznie, wtedy można usłyszeć bardzo wesołe melodie jednak, kiedy pojawia się smutek, wówczas muzyka dobija jeszcze bardziej, pozwalając się w ten sposób wczuć.

„Pijani ludzie robią to, o czym trzeźwi myślą” – takim cytatem kończy się film. Jest w tym wiele racji, ponieważ wyraża przede wszystkim to, co czują rodzice. Bardzo często poświęcają się i zatracają w swojej sztuce bycia rodzicem i w tym wszystkim po prostu zapominają o sobie. Kiedy człowiek przestaje być szczęśliwy, wtedy niestety chcąc nie chcąc wszystko zacznie się walić prędzej, czy później - bowiem pracujemy by żyć, a nie żyjemy by pracować.