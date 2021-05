Jeżeli ktoś myślał, że widział już najgorszy film w historii, to warto zerknąć na „Ghastlies”. 1

„Ghastlies” to film, który na pierwszy rzut oka jest produkcją podobną do całkiem niezłej serii „Ghoulies” czy nieco mniej udanego Hobgobliny. Widać, że twórcy próbowali stworzyć coś podobnego, ale efekt ich pracy jest daleki od oczekiwań. Już od początku widać, że film jest na wpół amatorską produkcją o skromnym budżecie. Oczywiście nie jest to powód, by skreślać „Ghastlies” od razu, ale im dalej, tym wszystko zmierza ku druzgoczącej klapie.

Scenariusz jest do bólu prosty i skupia się na czterech paniach (nie studentkach), które należą do jakiegoś bractwa i wynajęły domek na odludziu. W trakcie pobytu z pobliskiej piwnicy-schronu uwalniają się złośliwe potworki, czekające tylko, by móc zabijać ludzi.

Widać, że scenarzysta nie miał pomysłu na rozwinięcie tematu i poupychał w filmie wiele całkowicie niepotrzebnych scen z bohaterami, którzy są po prostu przypadkowi i zbędni. Co gorsza ich monologi czy rozmowy, są nudne i drętwe, a sami aktorzy raczej nie wiele mają wspólnego z profesjonalizmem.

Idealnie wkomponowują się w to tytułowe stwory. Są to kiczowate, gumowo-pluszowe zabawki, którym daleko do bycia strasznymi. Równie żałośnie wyglądają sceny morderstw, gdzie nikt nawet się nie stara, by ketchup przypominał krew. Dodajmy do tego jeszcze komputerowe statki kosmiczne, rodem z lat 90., i film klasy Z gotowy.

Film jest więc całkowitą stratą czasu i nędzną namiastką wcześniej wspomnianych produkcji. Chciałbym powiedzieć o nim coś pozytywnego, ale nie znalazłem nawet jednego elementu, jaki mógłby go uratować.