Perfekcyjnie wystylizowany halucynogenny esej o figurze czarownicy dający taką ucztę dla kinomana, jak i poważną debatę o podmiotowości kobiety. Tę miksturę duszkiem do dna! 9

Czy prawdziwa miłość w świecie bez pomocy magii może istnieć? Czy takie uczucie pomiędzy dwojgiem osób, o tak różnych definicjach i potrzebach może być wiarygodne, szczere i totalne? Czy może w ogóle mit romantycznej miłości i jej rozprzestrzenianie nie jest toksyczne? Czarownica miłości debatuje i rozprawia się z fantazmatami w wybuchowym wywarze z kalejdoskopu gatunkowego, odwagi i rozmachu kina oldskulu z wyraźną naklejką na tej pełnej ferii kolorów butelce z napisem: Ku chwale kiczu i campu. Ogromna ekspresja fantazji dla kinomana, ale zdyscyplinowana, niebędąca tylko zabawą dla zabawy, a dla pokazania patriarchalnej opresji na przykładzie figury czarownicy, czyli kobiety wyzwolonej, indywidualistki, niedającej się podporządkować mężczyznom. Potrafi rzucić na widza zaklęcie i zahipnotyzować.

Elaine jest kobietą, w której umiera powoli mała dziewczynka wierząca wcześniej w księcia na białym koniu, który uratuje ją przed samotnością. Złakniona miłości w zwracającym uwagę intensywnym makijażu, niemalże wzniecając iskry obcasami przyjeżdża do małego miasteczka, w którym kobieta nie ukrywa specjalnie swojej natury. Trafia do hotelu stworzonego w stylu wiktoriańskim, dostaje pokój specjalnie przystosowany do jej "pasji", którzy krzyczy: Ona jest czarownicą! Jej kuchnia i gotowanie wygląda jak bajkowa sala eliksirów z Merlina, a taca na ciasteczka jest w znakach pentagramu. Szuka idealnej miłości, jednocześnie mając świadomość, że musi temu uczuciu pomóc. Jednak żaden z jej partnerów nie radzi sobie, jak gdyby z jej wyobrażeniem relacji i każdy z nich dokonuje zamachu na wszelkie przejawy kobiecej wolności, co rozczarowuje i smuci Elaine. Spotykając się w barze ze znajomymi wśród miejscowych, przyklejonych do baru samców wyzywających ją od wiedźm, rozprawiają wolno nad seksualnością, w wolnych chwilach organizując rytualne msze i pogańskie tradycje, które nie przerażają, chociaż wyglądają jak przefiltrowane z horrorów o sektach. Są oni tutaj bardziej reprezentantami inności, która pokazuje mechanizm jej tłumienia i niezgody społecznej, szczególnie jeżeli dotyczy kobiet. To wszystko jeszcze doprawione zostaje śledztwem i wyjętym z kina noir detektywa z wymodelowaną szczęką, który... i tutaj trzeba dać się temu, co jest więcej, niż nocnym szaleństwem samemu wypowiedzieć.

Czarownica miłości to nie tylko trip i ucztowanie wielu motywów z popkultury, gdzie kinoman może odczuwać niekończące się rozkosze i bawić w tropiciela. Jednocześnie w nieprawdzie i umowności oraz specjalnie wykoncypowanej teatralnej sztuczności ma miejsce głośne manifestowanie określenia czarownica w kulturze, które było skierowane, tak naprawdę w stronę kobiet nieuległych, burzących tradycje. Elaine to wolny elektron. Nie jest krucha, bezbronna, nie potrzebuje opiekuna i to odbiera mężczyznom rolę przypisaną im przez historię kreującą krzywdząco kobietami od lat. Tak, to kobieta pragnąca miłości, co nie powinno być w żaden sposób upokarzające. Tym bardziej, że jednocześnie nie jest bezradna i czekająca na opiekuna a sama dążąca do znalezienia partnera.

Świetną rozgrywką i kartami w tej magicznej talii tarota filmowego jest osadzenie opowiadania we współczesnym świecie, gdzie tak naprawdę przecież jesteśmy już cywilizowani i palenie czarownic na stosie nie ma miejsca. Oczywiście, że fizycznie 1:1 nie, ale zostało sprywatyzowane i w tym momencie ta sama chęć strofowania, eliminowania takich kobiet z życia społecznego oraz tłumienia ich naturalnej ekspresji żyje i jest w doskonałej kondycji. To nie jest zjawisko zarezerwowane dla nieotwartej i ograniczonej ciemnoty średniowiecznej. Ten sam mechanizm kary odbywa się poprzez inne akty (np. chęć gwałtu), pokazany w filmie, nie został wyparty, a polowanie jest w istocie - mizoginią i dowodem na dominację. Z jednej strony zachwyt pięknem Elaine i jej istotą oraz pragnienie tej seksualnej dzikości, z drugiej ubóstwianie dalej jest tym przypisaniem płci żeńskiej właściwości i przestaje już kusić, kiedy nie wynika z potrzeby tylko mężczyzny i nie tylko dedykowanej jego zaspokojeniu. Nagle kobieta nieskrępowana staje się synonimem rozwiązłej, zdesperowanej, wyzywanej nimfomanki, a mężczyzna po prostu doświadcza i zdobywa kobiety, a na dodatek szacunek.

Dlatego współczesne czarownictwo powraca w różnych formach, gdyż wcale nie wynikało z życia w ciemnogrodzie i tam też zostało, a z potrzeby kobiecego oporu wobec męskiej dyktatury i zarządzaniem cudzym ciałem. Głęboka relacja z naturą, seks bez roli reprodukcji, swoboda ekspresji swojej seksualności i walka z konceptem, z góry ustalonych, jednorodnych "potrzeb kobiet".

Czarownica miłości ani przez chwile nie przestaje tracić z pola widzenia sensotwórczych treści i nie ma pustostanów, a ogromny śmiech idzie w parze z refleksją i metaforyką. Potrafi doskonale korespondować z poważnym tematem współczesnego czarownictwa i jego znaczenia, wędrując razem z nami przez estetykę kina lat 70. okultyzm, barokowość, giallo erotyk, surrealizm i ekscentryzm. Upajający zapach wolności, kobiety, które kochają za mocno albo mężczyzn, którzy kochają za mało. Perfekcyjnie wystylizowany halucynogenny esej. Tę miksturę duszkiem do dna!