„Demeter: Przebudzenie zła”, czyli fantazja polskich tłumaczy i przyzwoity aczkolwiek przewidywalny horror. 7

Reżyser André Øvredal przedstawia nam historię grupy marynarzy z niesławnego statku „Demeter”, którzy muszą walczyć z przerażającym potworem ukrytym gdzieś na pokładzie.

Demeter: Przebudzenie zła (2023) - Martin Furulund, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman (II), Chris Walley (V), Jon Jon Briones

Chyba największą pomyłką twórców tego filmu było usilne umiejscowienie go w świecie Drakuli, przez co może i nie wiemy, co zobaczymy w środku, ale finał tej podróży znamy od początku. Rozumiem, że jest to chwyt marketingowy, jednak o niebo lepiej byłoby stworzyć całość z jakimś anonimowym wampirem i pozostawić widzom dozę niepewności do samego końca.

Wróćmy jednak do samego Drakuli i jego – jakże innej – kreacji. W zasadzie przez lata i setki filmów był to człowiek z kłami, który od czasu do czasu stawał się potworem. W tym wypadku mamy jedynie bezduszną bestię bawiącą się swoimi ofiarami. Potwór wygląda całkiem przerażająco, choć faktycznie nieco przypomina Goluma. Twórcy zadbali o to, by przez większość czasu zaprezentować go raczej w zarysach bądź fragmentarycznie, ale ten zabieg tylko poprawia klimat całości. Równie stonowana jest tu makabra. Trupy i bryzgająca krew są na swoim miejscu, jednak nieprzesadnie eksponowane, co sprawia, że stają się bardziej realistyczne (wielbiciele gore mogą odczuwać lekki niedosyt).

Demeter: Przebudzenie zła (2023) - Liam Cunningham (I), Chris Walley (V), Corey Hawkins (II)

Sporym zaskoczeniem okazuje się aktorstwo. Jakoś nie nastawiałem się na wielkie role i w zasadzie nic takiego nie dostałem, jednak wykreowane postacie są wierne, choć widać, że scenariusz nie pozwala na ich wielkie rozwinięcie. Jak przystało na nasze czasy, nie zabrakło poprawności politycznej i głównej roli dostajemy Coreya Hawkinsa. Aktor całkiem dobry ale wciśnięty na siłę.

Demeter: Przebudzenie zła to solidna porcja horroru, która zadowoli fanów. Nie jest to film wybitny, a szkoda, bo można było nieco bardziej się postarać, zwłaszcza przy tworzeniu scenariusza. To właśnie irracjonalne decyzje bohaterów psują całość i nawet najbardziej skupiony na czystej rozrywce widz, zada pytania: „czemu nie przeszukano statku za dnia” lub „czemu zastawiono pułapkę w nocy”. Z drugiej strony film broni się niezłym klimatem rodem z Obcy - 8 pasażer Nostromo, a sceny gdy wampir powtarza wypowiedzi swoich ofiar, to majstersztyk.