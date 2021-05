Diabeł się u Prady w smolistym nastroju groteski, kampu i punku na gorącej blasze od Disneya! M, jak moda, czy morderstwo? 9

Disney znowu podejmuje się przeszczepić na przestrzeń filmową swoją animację, tworząc kino aktorskie. Tym razem chwyta się bez zająknięcia i chwili zawahania od pierwszej minut jednej z największych antagonistek i monopolistek mrocznych wymiarów, bezwzględnej postaci, czyli Cruelli. Film od początku nie ukrywa swoich zamiarów. To Diabeł ubiera się u Prady w makabreskowym wydaniu z kobietą fatalną, który konsekwentnie nie wprowadza bardziej optymistycznej, czy spolegliwej palety barw. Punk na gorącej blasze od Disneya!

Cruella (2021) - Emma Stone (III)

W specjalnie pełnym bodźców i przerysowanej konwencji, ale jednocześnie wiarygodnym na poziomie emocji, oczywiście ze świetnym puszczaniem oka do widza Estella - zauważona za swoją wyobraźnię wobec ubioru i sporą kreatywność poprzez baronową Von Hellman zaczyna powoli wykazywać obsesję, manifestować marzenia o dominacji w świecie mody. Jej geneza odnajdowania w sobie i eksplorowania swojego gęstego, jak smoła niebezpiecznego charakteru jest bardzo dobrze nakreślona i w pewnym momencie zaleje wszystkich, a Estella stanie się mściwą, bezwzględna i bardzo niedisneyowsko napisaną kobiecą postacią (co oznacza brawurę i niejednoznaczność) - Cruellą.

Film Cruella nie idzie z premedytacją na wykalkulowaną prowokację. Groteska, jakiś zapaszek ekscentryzmu Tima Burtona w powietrzu. To wszystko jest kontrolowane i zrobione z dużą logiką oraz gracją. To nie jest pusty pokaz mody i kostiumów, czy ugłaskana historyjka. Na dodatek ten wciśnięty gaz do dechy! Prześmiewcze, ironiczne, a jednocześnie świetnie campowe. Nie tylko efektowne, nie tylko na wybieg mody, ale z narracją i scenariuszem niepisanym na kolanie. Akompaniament rozmachu ubrania i przebrania tej historii, nie zamaskowuje realizmu na poziomie emocji. To naprawdę doskonała prezentacja rywalizacji totalnej w toksycznej rzeczywistości oraz reprezentacja zła na bogato, gdzie nie chodzi tylko o kreacje aktorskie, nie tylko kreacje w kontekście ubrań, ale kreacje jako stworzenie siebie w świecie, zrobienie z siebie unikatu, niezależnie od tego ile ma wspólnego z moralnością. Cruella jest filmem, który zostaje długo pod powiekami. Koncept samego opowiadania nie jest skomplikowany, ale sposób jego zaprezentowania, każda sekwencja i bohaterowie, którym towarzyszymy to koncert braku zahamowań i ekspresji totalnej. Przypomina, co to najlepszej jakości adrenalina.