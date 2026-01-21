Louise Brooks: Twarz, która zmieniła kino. 9

Gdy w 1929 roku Georg Wilhelm Pabst zaprezentował światu Dziennik upadłej dziewczyny, kino nieme osiągało swój zenit techniczny i artystyczny, stojąc jednocześnie u progu rewolucji dźwiękowej. Dziś, z perspektywy 2026 roku, obraz ten jawi się nie tylko jako testament epoki, ale jako niespodziewanie świeży manifest buntu przeciwko systemowej opresji.

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Martha von Konssatzki, Louise Brooks (I), Michael von Newlinsky

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Martha von Konssatzki, Edith Meinhard

Nie sposób pisać o tym filmie, nie zaczynając od Louise Brooks. W roli Thymian Henning, Brooks wyprzedza swoje czasy o całe epoki. Podczas gdy jej współcześni często uciekali się do nadekspresji, ona stawia na minimalizm. Jej twarz jest ekranem, na którym malują się najdrobniejsze drgnienia duszy – od dziecięcej ufności, przez paraliżujący strach, aż po chłodną, cyniczną determinację. To właśnie ta nowoczesność aktorska sprawia, że film nie zestarzał się ani o dzień; Thymian w interpretacji Brooks to postać z krwi i kości, a nie papierowa ofiara losu.

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Edith Meinhard

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Edith Meinhard

Fabuła filmu, oparta na kontrowersyjnej powieści Margarete Böhme, jest bezlitosną dekonstrukcją mieszczańskiej moralności. Pabst nie bawi się w subtelności. Dom rodzinny zostaje przedstawiony jako miejsce zepsute u podstaw, gdzie ojciec-aptekarz ulega pożądaniu, a prawdziwa wina jest zamiatana pod dywan kosztem niewinnej córki. Sekwencje w zakładzie dla dziewcząt to jedne z najbardziej sugestywnych scen w historii kina niemego. Rytmiczna, niemal mechaniczna przemoc (słynna scena uderzania w talerz przez sadystyczną ochmistrzynię) buduje atmosferę totalitarnego ucisku. Dom publiczny, paradoksalnie, to właśnie tutaj, w miejscu „upadku”, Thymian odnajduje więcej ludzkiej solidarności i szczerości niż w „szanowanym” domu ojca czy surowej instytucji wychowawczej.

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Kurt Gerron

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Kurt Gerron, Louise Brooks (I)

Pabst, będący czołowym przedstawicielem nurtu Neue Sachlichkeit (Nowa Rzeczowość), operuje kamerą w sposób kliniczny, a zarazem głęboko humanistyczny. Unika ekspresjonistycznych deformacji na rzecz ostrych, czystych kadrów. Każde zbliżenie ma swoją wagę, a montaż – dynamiczny i precyzyjny – sprawia, że tempo filmu dorównuje dzisiejszym produkcjom. Scenografia nie jest tylko tłem; ciasne korytarze i surowe ściany poprawczaka fizycznie oddziałują na widza, budując poczucie klaustrofobii.

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Andrews Engelmann

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Kurt Gerron

W 2026 roku, w dobie dyskusji o podmiotowości kobiet i rozliczaniu systemowych nadużyć, Dziennik upadłej dziewczyny uderza z nową siłą. Pabst nie czyni z Thymian męczennicy – czyni z niej ocalałą. Finałowa transformacja bohaterki, która odzyskuje sprawczość i potrafi spojrzeć w oczy swoim oprawcom z pozycji siły, jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących zakończeń w kinie tamtego okresu.

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Fritz Rasp, Louise Brooks (I)

Film ten jest oskarżeniem rzuconym w twarz społeczeństwu, które woli ukarać ofiarę, niż przyznać się do własnych słabości. To uniwersalna opowieść o tym, że godność nie zależy od statusu społecznego czy „czystości” narzuconej przez doktryny, ale od wewnętrznej integralności człowieka.

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Edith Meinhard, Louise Brooks (I)

Wczytywanie... Dziennik upadłej dziewczyny (1929) - Louise Brooks (I), Kurt Gerron

Dziennik upadłej dziewczyny to pozycja obowiązkowa nie tylko dla historyków kina, ale dla każdego, kto szuka w filmie prawdy o ludzkiej kondycji. To dzieło wizualnie olśniewające, intelektualnie prowokujące i emocjonalnie wyczerpujące. Jeśli mają Państwo obejrzeć tylko jeden niemy dramat, niech to będzie właśnie ten.