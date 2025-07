Remaki zawsze budzą mieszane uczucia, ale ta nowa wersja, choć ma swoje wady, potrafi zaintrygować. 6

Linia życia z 2017 roku to nowa wersja znanego dreszczowca science fiction z 1990 roku o tym samym tytule. Remaki zawsze budzą mieszane uczucia, ale ten, choć ma swoje wady, potrafi zaintrygować i wciągnąć w świat, gdzie granica między życiem a śmiercią jest jedynie teorią.

Fabuła skupia się na grupie ambitnych studentów medycyny, którzy, napędzani ciekawością i pragnieniem poznania największej tajemnicy ludzkości, decydują się na ekstremalny eksperyment. Wywołują mianowicie u siebie śmierć kliniczną, by doświadczyć życia po śmierci, a następnie zostać przywróconymi do świata żywych. Ten motyw jest intrygujący i stanowi najmocniejszy punkt filmu. Początkowo badanie wydaje się sukcesem, a bohaterowie zyskują fascynujące cechy. Ich umysły stają się ostrzejsze, pamięć fenomenalna, umiejętności sportowe wzrastają, a nawet poziom libido ulega podwyższeniu. To pociągające połączenie naukowej ciekawości z niemal superbohaterskimi zdolnościami jest świeżym ujęciem klasycznego pomysłu.

Jednak szybko okazuje się, że za te "bonusy" trzeba zapłacić straszną cenę. Film wkracza w obszar grozy, gdy bohaterów zaczynają prześladować demony ich przeszłości. Widzimy, jak Jamie (James Norton) zmaga się z konsekwencjami swoich namów do aborcji, Sophia (Kiersey Clemons) jest dręczona przez intrygę z czasów studiów, a Courtney (Elliot Page) ma potężne poczucie winy za śmierć swojej siostry. Te osobiste koszmary, zmaterializowane przez konsekwencje ich wycieczek na "drugą stronę", skutecznie budują napięcie i element horroru psychologicznego.

Kluczowym momentem filmu jest to, gdy grupa uświadamia sobie, że aby nie ponieść śmierci, musi odpokutować swoje winy. To zmusza ich do głębokiej przemiany zachowania i skruchy, a także do przeproszenia osób, które skrzywdzili. Ten moralny wymiar dodaje filmowi znaczącej głębi, przekształcając go z prostego thrillera w opowieść o odkupieniu i konsekwencjach lekkomyślnego igrania z przeznaczeniem.

Jeśli chodzi o wykonanie, aktorstwo jest dość dobre, a obsada, w tym Elliot Page, Diego Luna czy Nina Dobrev, poprawnie radzi sobie z powierzonymi im rolami. Film wyróżnia się także momentami teledyskowymi ujęciami i dynamiczną muzyką, co nadaje mu nowoczesny, nieco stylizowany charakter.

Nie wszystko jednak jest idealne. Film ma trochę nieprawidłowości w narracji, a niektóre wątki są poprowadzone w sposób, który może budzić pytania lub wydawać się mało konsekwentny. Momentami zdarzają się słabsze sceny, które nie dorównują ogólnemu poziomowi napięcia. Mimo to zachęcam do zapoznania się z nim. Oferuje intrygujący koncept, ciekawe rozwinięcie motywów psychologicznych i fragmenty prawdziwej grozy (sceny z Tessą). To będzie fajnie spędzony czas.