Bhutańskie kino drogi w reżyserii buddyjskiego lamy. Czy długa wędrówka głównego bohatera w towarzystwie innych podróżników zmieni jego decyzję o opuszczeniu kraju? 7

Dondup (Tshewang Dendup) marzy o wyjeździe do Ameryki - chce porzucić swoją pracę na stanowisku urzędnika i podjąć jakiekolwiek zatrudnienie za lepsze pieniądze w wymarzonym kraju. Kiedy pojawia się szansa, decyduje się opuścić wioskę, aby dotrzeć do Thimphu w celu wykonania formalności wizowych. W drodze na autobus zatrzymują go jednak liczni mieszkańcy, więc pojazd mu ucieka i zmuszony jest czekać na przejeżdżający samochód, który zabierze go do miasta. Wkrótce dołączają do niego inni podróżni, zmierzający w to samo miejsce w różnych celach. Początkowo sceptyczny w stosunku do współtowarzyszy, w czasie wędrówki zaczyna jednak zmieniać punkt widzenia.

Bhutańska kinematografia jest dość młoda - pierwszy pełnometrażowy film (Gasa Lamai Singye w reżyserii Ugyena Wangdi) powstał zaledwie w 1989 roku, a do lat 60. ubiegłego wieku w kraju nie było nawet prądu. Podróżnicy i magowie to koprodukcja bhutańsko-australijsko-niemiecka, do której zaangażowano profesjonalistów z różnych części świata, a większość z nich stanowili praktykujący buddyści. W filmie wzięli udział natomiast wyłącznie bhutańscy aktorzy, zarówno znani z produkcji telewizyjnych, jak i amatorzy wybrani po długich castingach. Wszystkie zdjęcia (autorstwa zmarłego w ubiegłym roku operatora z polskimi korzeniami, Alana Kozlowski) zostały nakręcone w Bhutanie - widzimy nie tylko piękne krajobrazy, lecz również niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego himalajskiego kraju.

Twórcą filmu jest wciąż nauczający buddyjski lama, Khyentse Norbu, który łączy w nim legendy i obyczaje bhutańskie z buddyjską filozofią. Reżyser i pisarz, pobierał nauki w klasztorach indyjskich, studiował w Europie i w USA, jest również autorem bestsellerowej książki „Co nie czyni Cię buddystą”. Norbu pracował jako konsultant przy Małym Buddzie Bertolucciego, co zainspirowało go do podjęcia kilkutygodniowego kursu na Nowojorskiej Akademii Filmowej, a następnie nakręcenia filmu Puchar Himalajów, swojego pełnometrażowego debiutu, w 1999 roku.

Buddyjskie wartości są widoczne w filmie zarówno w sferze wizualnej, budowaniu tempa narracji, jak i w dialogach między bohaterami. Część postaci zmierza na coroczny festiwal Tshechu - bhutańskie wydarzenie religijne, cel pielgrzymek zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów. Jednym z podróżnych towarzyszących Dondupowi jest buddyjski mnich (Sonam Kinga), który stara się go przekonać do spokojnego bhutańskiego życia i razem z młodą Sonam (Sonam Lhamo) mają duży wpływ na zmianę podejścia bohatera. Wspomniany mnich, przygrywając sobie lokalnym instrumentem, opowiada legendę o Tashim (Lhakpa Dorji), który błądząc podczas własnej wędrówki, trafia do domu pięknej Deki (Deki Yangzom) oraz jej męża drwala. Ich losy toczą się równolegle do głównej historii i mają na celu skłonienie Dondupa do przemyślenia własnych decyzji.

Podróżnicy i magowie to uniwersalne kino drogi, skłaniające widza do refleksji nad tym, czego tak naprawdę potrzebuje od życia - czy szczęście zależy od miejsca, w którym się znajdujemy, czy może jest niezależne od czynników zewnętrznych, bo jest w nas samych? Filozoficzny, kontemplacyjny obraz z malowniczymi górskimi krajobrazami bhutańskich Himalajów, pełen ciepła i buddyjskiego spokoju.

