Scorsese wykazał się pietyzmem, realizując dzieło długie i metodycznie drobiazgowe 8

Skończyła się I wojna światowa. Ernest Burkhart powraca z frontu do swojej macierzystej Oklahomy. W wojsku mężczyzna nie pełnił żadnej odpowiedzialnej roli, był kucharzem kompanijnym. Teraz otrzyma szansę zostania kierowcą we włościach swojego wuja Williama Haleya, miejscowego szeryfa. Tereny, gdzie próbuje urządzić sobie życie Ernest to ropodajne El Dorado. Zyski z wydobycia są marzeniem wielu Amerykanów. Ludność skoncentrowaną w rezerwacie stanowią Osagowie. Autochtoni z mocy prawa mają przywilej eksploatowania zarządzanych przez siebie ziem. „Lubisz kobiety?” – pyta na powitanie William Ernesta. Ten odpowiada twierdząco. Wuj podsuwa bratankowi pomysł ożenku z Indianką. Ernest przystaje na propozycję i wkrótce zostaje mężem Mollie.

Czas krwawego księżyca (2023) - Robert De Niro, Leonardo DiCaprio

„Zapalają światło, żeby odpędzić strach” – wyjaśnia niezorientowanemu jeszcze w realiach nowego miejsca Ernestowi jakiś bywalec. Na ulice miasteczka wyległy gromady Indian. Szeryf wytłumaczył Ernestowi, iż tubylcy są najmłodziej umierającą populacją w tych stronach. Taksówkarz jest świadkiem świetlnej iluminacji na tle wylegających tłumów. Strach konsoliduje rdzennych obywateli, których ciągle ubywa. Do puli zgonów dających się racjonalnie uzasadnić dochodzą jednak te, wynikłe z przestępstw. Coraz więcej Osagów znika bez śladu, mnożą się uprowadzenia i zabójstwa. Ernest wydaje się być szczęśliwym mężem i ojcem. Niestety, niebawem Mollie zapada na poważną chorobę. Ernest za radą wuja ordynuje żonie insulinę, po której kobieta miast zdrowieć – słabnie. Szeryf sprawia wrażenie, jakby to on pociągał za wszystkie sznurki w podległym sobie regionie. Do Ernesta bardzo powoli zaczyna docierać prawda, iż wuj jest sprężyną procederu eliminacji miejscowych po to, by pozbawić ich należnych im dóbr.

Czas krwawego księżyca to ekranizacja bestsellera Davida Granna. Martin Scorsese wykazał się pietyzmem, realizując dzieło długie i metodycznie drobiazgowe. Tytuł książki Granna – „Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI” – trafnie sugeruje, iż reżyser w swoim filmie bardziej uwypuklił pierwszy z członów podjętych przez pisarza. Istotnie, martyrologia Indian dominuje narrację obrazu Martina Scorsese. Motyw inicjacji służby kontrwywiadowczej rozwijającej swoje skrzydła pod auspicjami Edgara Hoovera został pozostawiony na drugim planie tej opowieści. Czas krwawego księżyca to jednak w gruncie rzeczy film traktujący o mechanizmach manipulacji ludzkimi sumieniami. Filmowy William Haley (Robert De Niro) sukcesywnie, ale skutecznie uprawia swoje intrygi, opętując nie tylko bratanka, lecz wielu naiwnych lub interesownych. Ernest sprawia wrażenie zagubionego na dworze Króla (bo tak do siebie każe mówić szeryf). Rola Leonarda Di Caprio (jako Burkharta) dowodzi tymczasem, że aktor zgrabnie porzucił styl amanta z korzyścią dla wielkiego kina jakim niewątpliwie jest niniejsze dzieło Martina Scorsese.

Czas krwawego księżyca (2023) - Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone

„Spójrz na mnie tak, jakbyś mnie rozumiał” – dyscyplinuje bratanka szeryf. Ernest nie jest zbyt lotny i gubi się w sieci intryg, jakie zastawia przebiegły wuj. Do Burkharta z trudem dochodzi fakt, że nie tylko swoją żonę karmił złymi lekami, ale sam się stał ofiarą machinacji, które go przerastają. „Myślisz, że jesteś dobry czy nie?” – postawi Ernesta ktoś przed trudnym dylematem. Chłopak choć prostolinijny znalazłby argumenty na dwie wersje odpowiedzi: przeczącą i twierdzącą. Reżyser zaś dyskretnie nie przesądził o żadnej z nich.