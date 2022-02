Film

2019

1g. 28m.

1g. 28m. od 12 lat

Dramat, Przygodowy

Trzynastoletni Paul nie ma łatwego życia. Matka porzuciła go, gdy był jeszcze dzieckiem, okoliczne dzieci naśmiewają się z niego, a do tego ma problemy z nawiązywaniem znajomości i zaakceptowaniem samego siebie. Wszystko dlatego, że cierpi na schorzenie, wskutek którego całe jego ciało pokryte jest sierścią. Jedynym wsparciem dla chłopca jest kochający ojciec, próbujący zaszczepić w nim odwagę i pewność siebie. Nawet on jednak powoli traci siły. Zamierza wysłać syna do szkoły dla wyróżniających się dzieci. Paulowi pomysł ten zupełnie się nie podoba i postanawia uciec z domu. W dniu swoich urodzin otrzymuje przesyłkę z mapą wskazującą drogę do matki. Nie wahając się ani chwili, wyrusza w niezwykłą podróż, podczas której spotka piękną syrenę, królową piratów i diabła oraz przeżyje niezapomniane przygody. Będzie miał przy tym okazję posmakować życia i wiele zrozumieć.